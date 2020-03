KOMMENTAR

Koronaviruset satte sitt evige stempel på årets Kollenhelg. Kollen ble pålagt å arrangere renn uten publikum. En historisk innspurt mellom Therese Johaug og Frida Karlsson skjedde foran tomme tribuner. De som sto langt ute i Nordmarka skjønte lite. De hadde bare sett Therese Johaug i ensom tet.

Arrangøren i Holmenkollen måtte stenge tribunene. Men utenfor dem gjelder friluftsloven. Oslo kommunes forsiktige oppfordring til folk om å bli hjemme, nådde ikke fram. Det ble anslått at et par tusen tilskuere hadde rigget seg til langs ned nedkortede traseen innenfor Midtstubakken. Alkoholkunsumet var betydelig enkelte steder. Dette visste man ville skje. Mange hadde som vanlig overnattet. Det meste gikk i rolige former.

Skulle man unngått dette måtte hele Holmenkollhelgen vært avlyst. Menge mener det hadde vært eneste riktige tiltak. Hovedbegrunnelsen for å stenge publikum ute var å unngå trengselen på t-banen. Logistikken i Holmenkollen er vrien for all form for transport.

Poltitiet meldte tidlig lørdag formidag at det var mange ungdommer ute langs løypene som ikke var i stand til å ta vare på seg selv. De fikk hjelp av Røde Kors og politiet. Løperne som gikk jentenes temil fikk den merkelige opplevelsen av folketom arena, men fullt påtrykk inne ved Styggdalen der løypa snudde.

Løperne satte pris på folkelivet. Men var forsiktige i sine uttalelser der de viste forståelse for Oslo kommunes avgjørelse. "Vi har lov til å være her", sa en gruppe svensker som hadde planlagt Kollenhelgen lenge. Det hadde de rett i. De kom for å se Frida Karlsson utfordre Terese Johaug. Det så ikke ut til å bli innfridd.

Men dagen endte i en enorm svensk opptur da Frida Karlsson hentet inn Therese Johaug og både Ebba Andersson og Charlotte Kalla slo Norges nest beste jente. Hvem skulle trodd det? Svenskene foretok det avgjørende skibyttet Norge ikke brød seg om.

Men folk ute i marka fikk det de kom for. Koronaviruset stoppet ikke folkelivet, det stoppet bare billettsalget for en fortvilet arrangør. Søndag skal gutta gå femmila i samme løype. Det er meldt tre grader og regn. Det vil kanskje legge en mer effektiv demper på innrykket enn kommunens vage oppfordringer.