Hvordan ser vi på disse bildene om fem og ti år? Blir de en del av dagliglivet? Seiersbildet der Therese Johaug flankeres av russiske Tatjana Sorina og Ebba Andersson viser hvilken tid internasjonal idrett befinner seg i.

Langrennsløperne i Ruka og skiskytterne i Kontiolahti bodde under strenge smittevernregimer og kom bare ut av hulene sine for å gå på ski. Slik lever de betydelig mer privilegert enn folk flest, men det er også en risiko i dette prosjektet. Heidi Weng ble satt ut og måtte stå over helgen i Finland.

Det vi fikk se er at de beste som vanlig evner å holde fokus. Therese Johaug avviste alle forsøk fra sine svenske konkurrenter, men ble minnet om at nybakte russiske mødre kan gi nye utfordringer. Johannes Høsflot Klæbo viste den samme styrken. Han er en av dem som har tatt størst forholdsregler under denne pandemien. Er han i tvil om risikoen, hopper han av.

La oss minne om at Helene Marie Fossesholm var nær av å gå fortere enn Therese Johaug i går og at Hans Christer Holund faktisk gikk aller raskest av gutta på den siste etappen i Ruka. Den nybakte faren prøver å ta sykdomsbildet rundt seg med sunn fornuft.

Konkurransebildet i langrenn er omtrent det samme som før. I skiskyting er det mer uoversiktlig. En rekke nasjoner måtte sende nye løpere til Kontiolahti etter å ha fått smitte i troppen. Men Johannes Thingnes Bø viste at posisjonen er den samme som før, samtidig som lørdagens sensasjon, Sturla Holm Lægreid, gir oss en ny type inn i verdenstoppen. Ett års «hvile» med kyssesyken brukte han til intensiv skuddtrening. Det er mulig å utnytte alternative treningsformer.

I kombinert er Jarl Magnus Riiber like suveren som sist vinter og hopperne fikk fram Halvor Egner Granerud til sin første verdenscupseier. Norge har itlsynelatende håndtert smittesituasonen godt. Og nivået på vinteridrettene er som vanlig på et skyhøyt nivå.

Men ingen vet om disse verdenscupene kan fullføres i løpet av vinteren, derfor setter utøverne så stor pris på hver seier. Neste helg skulle langrennssirkuset til Lillehammer, men det er utsatt. Der blir det bare nasjonale renn. Slik innledes denne vinteren. Med filter.