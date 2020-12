Villa overkjørte Palace med ti mann – to VAR-annulleringer for Southampton

Kampen åpnet på best mulig måte for hjemmelaget Villa, som tok ledelsen allerede etter drøyt fire minutter. Ollie Watkins presset fram en god redning av Vicente Guaita, og på returen foran mål var Bertrand Traoré sikker.

Hjemmelaget kunne doblet ledelsen ved to anledninger like etter, før Crystal Palace ropte på straffespark. Matty Cash taklet Patrick van Aanholt i feltet, men dommer Anthony Taylor mente backen var på ball og dømte corner. Taylor ble kalt til sidelinjen for VAR-sjekk, men sto på sitt.

Rødt kort

Dommeren tok nok en viktig avgjørelse da han ga Tyrone Mings rødt kort like før pause. Villa-stopperen fikk først gult da han kranglet med Wilfried Zaha, og ble vist like etter med sitt annet gule kort for dagen da han stoppet samme mann på ulovlig vis.

Det så ikke ut til å hindre Villa, som etter halvspilt 2. omgang gikk opp til 2-0 ved Kortney Hause. Kvarteret før full tid satte Anwar El-Ghazi inn 3-0.

Seieren gjør at Villa går forbi både Manchester City, Southampton og Tottenham, og er nå nummer seks med 25 poeng på 13 kamper.

To VAR-annulleringer

I den andre kampen endte det 0-0 mellom Fulham og Southampton. Shane Long trodde han hadde sendt gjestene i føringen kvarteret før slutt, men etter en VAR-sjekk ble det dømt offside.

Og ti minutter senere satt den for Southampton igjen, men igjen tok VAR en titt på scoringen, og igjen ble det annullert. Theo Walcott trodde han hadde avgjort for gjestene, men Che Adams var offside i oppbygningen derfor ingen scoring.

