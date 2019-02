Viljen best da VIF tapte første kamp i Marbella

Skal Vålerenga kjøpe Efrain Juarez som ny høyreback? Det skulle denne kampen gi delvis svar på og den rutinerte meksikaneren spilte fra start i første omgang. Det var dessverre VIFs svakeste omgang uten at meksikaneren var involvert i så mye, heller ikke baklengsmålene.

Men det så omtrent slik det kanskje ser ut på første kamp på naturgress. Ballen spratt ikke der spillerne ville ha den.

Den første scoringen kom allerede etter seks minutter da Nazaniy Rusyn ble spilt fram i midten, han vant løpsduellen mot VIFs stoppere, det første skuddet fikk en utrusende Adam Larsen Kwarasey reddet, men ballen gikk rett opp i lufta og Rusyn tok enkelt hånd om returen og satte den i tomt mål.

To nesten-redninger

Bård Finne hadde Vålerengas største mulighet på et smart frispark, men Dynamos gode keeper fikk slått skuddet til corner.

I stedet var det det ukrainske topplaget som fikk doblet ledelsen seks minutter før pause.

Et frispark fra 20 meter fra Nikita Kravsjenko fikk Adam Larsen Kwarasey igjen en hånd på, men han slo ballen inn i eget nett nede ved sitt høyre hjørne. VIF-keeperen var altså marginer fra å redde begge Dynamos scoringer.

God uttelling for Dynamo Kiev i en ellers ganske sjansefattig omgang der ukrainerne hadde ballen mest.

VIF best etter pause

Det hadde de ikke etter pause da Vålerega framsto som mer aggressive og direkte i sin framtoning. Matthias Vilhjalmsson startet som spiss igjen, men kom heller ikke i denne kampen til avslutninger den korte tida han var med. Han lar seg åpenbart ikke stresse av det og ble erstattet av Fitim Azemi.

For det var innbytter Magnus Grødem sm ganske elegant scoret VIFs eneste mål. Chidera Ejuke slo inn fra kanten, Grødem fikk ballen skrått på innsiden av 16-meteren, vendte opp og skaffet seg rom og slo ballenned i hjørnet. En god prestasjon av Grødem.

Og Vålerenga var nærmest både en og to scoringer til. En heading etter corner ble reddet på streken og etter neste corner fikk Bård Finne og Magnus Grødem en stor dobbeltsjanse, men keeper reddet begge.

Vi noterte også et forsøk på hel volley fra innbytter Fitim Azemi, en annen VIFs-piss som prøver å restarte seg sjøl.

Nesten utligning for prøvespilleren

Sju minutter før slutt kom prøvespilleren Victor Bonyface inn med drakt nummer 6 og nigerianeren rakk mye. Først viste han seg fram i et offensivt dribleraid, så avsluttet han det som ble Vålerengas største sjanse. Et langt overspill tok han nærmest på halvspretten, ballen spratt også i bakken før Dynamos keeper fikk reddet avslutningen med et tigersprang rett under tverrliggeren.

I kampens siste angrep kunne Dynamo punktert kampen, men da var det VIFs reservekeeper Kristoffer Klaesson som leverte.

For Vålerenga var annen omgang beholdningen fra denne kampen da laget fikk opp tempoet og intensiteten i solskinnet i Marbella. Det var mye vilje i et lag som prøvde å få opp tempoet i pasningsspillet. Da kom også laget til flere avslutninger.

Og laget blir ikke svekket av innbytterne. Det er langt fra spikret hvordan Vålerengas første-ellever vil se ut. I den grad vi noengang får noen sikker ellever.

PS. Johan Lædre Bjørdal er ny midtstopper inn i VIF-troppen. Han kom til Marbella lørdag og overgangen fra belgiske SV Zulte Waregem er klar. 32-åringen skal spille for VIF de to neste sesongene. Det betyr hardere konkurranse i forsvarsfireren og Lædre Bjørdal kan få sin debut mot Rostov kommende tirsdag.

KAMPFAKTA

Treningskamp lørdag:

Dynamo Kiev – Vålerenga 2-1 (2-0).

Estadio Municipal: Ca, 300 tilskuere.

Mål: 1-0 Nazary Rusyn (6), 2-0 Nikita Kravsjenko (39), 1-2 Magnus Grødem (69).

VIFs lag: Adam Larsen Kwarasey – Efrain Juarez (Markus Nakkim 46), Jonatan Tollås Nation, Ivan Näsberg, Sam Adekugbe (Christian Borchrevink 75) – Mohammed Abu (Erik Israelsson 75), Magnus Lekven (Felix Horn Myhre 75) – Aron Dønnum (Magnus Grødem 60), Chedira Ejuke (Victor Bonyface 83) – Mathias Vilhjalmson (Fitim Azemi 7).