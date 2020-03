Bakgrunn: Hvordan overvinne barrierene som hindrer barn i å delta i idretten?

Hvordan sikrer man at flest mulig barn og unge kan delta i idretten? Det er både kultur- og likestillingsdepartementet og Norges idrettsforbund interessert i å vite mer om. Onsdag mottok kultur- og likestillingsminister Abid Raja og idrettspresident Berit Kjøll en rapport fra Oslo Economics om økonomiske barrierer for idrettsdeltakelse.

Rapporten peker blant annet på at utstyrskostnader og kostnader til idrettsarrangementer «utgjør en betydelig andel av totalkostnadene i mange av idrettene, og særlig i 15-årsklassene». For eksempel er de årlige gjennomsnittskostnadene i denne aldersgruppen på 9600 kroner.

Abid Raja er svært opptatt av utstyrspresset blant barn og unge i idretten.

– Hva er førsteinntrykket av rapporten?

– Det er veldig bra at man nå har samlet denne informasjonen , slik at man kan se hvordan virkeligheten er. Dette gir oss en grunn til å jobbe med å holde kostnadene nede. Jeg var veldig glad for å se den boblen i presentasjonen (til Oslo Economics) hvor det står at foreldrene har et stort medansvar. Jeg er idrettsforelder selv, og har barn som har drevet med mange ulike typer idretter. Så jeg har sett en del. Jeg syklet for eksempel fra Lindesnes til Nordkapp, og så mange barn med dyre sykler på turen. Det fikk meg til å tenke over: Trenger barn de dyreste syklene for å ha det gøy? sier Raja til Dagsavisen.

Velstandsutvikling

«Utstyrskostnadene forklares til dels av idrettenes særegenheter og krav til utstyr og til dels av hvilken betydning utstyret har for prestasjon. Det er imidlertid betydelig variasjon i kostnader til utstyr og arrangement innad i samtlige idretter, og det viser at gjennomsnittskostnaden ikke nødvendigvis representerer ‘minimumsnivået’ på kostnadene. Kostnadsvariasjonene i utstyrskostnader og arrangementskostnader innad i idrettene henger trolig sammen med både kjøpekraft og ambisjonsnivå», heter det videre i rapporten.

Kultur- og likestillingsministeren mener man bør fokusere på hva barn og unge egentlig trenger av utstyr for å kunne delta i idrettene de ønsker.

– Hvor stor er utfordringen med at mange barn og unge ønsker å ha dyrest mulig utstyr?

– Fordi det har vært en velstandsutvikling i Norge, og fordi vi har så god råd som vi har, så ønsker vi foreldre å være veldig snille. Og så vil vi gjerne imøtekomme ønskene om å kjøpe det dyreste som finnes på markedet. Men jeg tror vi foreldre må bevisstgjøres på at vi ikke trenger å kjøpe det dyreste til barna våre. Man trenger ikke så mange skipar og så mange sykler, sier Raja.

– Idrettsglede består i det fellesskapet som oppstår når du er på den sykkelturen med jentene eller guttene på laget, skituren. Ikke fordi du har det dyreste skiparet. Men har du det, så bidrar det jo til at andre barn får lyst på det samme utstyret. Hvis man snakker om den karbonsykkelen som er fulldempet, så vil andre barn få lyst på det samme. Det er ikke sikkert deres foreldre har råd til det samme, og da driver du bare kostnadene oppover. Det kan gjøre at enkelte barn ikke har lyst til å være med på idretten, fordi de ikke har samme utstyret. Vi som foreldre har det største ansvaret, og så kan vi gjennom at vi endrer våre holdninger være med på å «pushe» idretten, slik at de kan lage noen retningslinjer for dette, fortsetter han.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Reiseutgifter

– Er det lettere sagt enn gjort å snu presset?

– Jeg tror ikke det. For hvis idretten lager retningslinjer på hvordan man skal holde utstyrsjaget nede, så vil foreldre også bevisstgjøres rundt dette, sier Raja, som også peker på reiseutgifter som et viktig punkt i å få flere med.

– Etter min erfaring har barn som har bodd i gymsal på idrettsarrangementer i nabobyen sittet igjen med minst like mange positive opplevelser. Trenger man virkelig å dra til Barcelona for å få den gode idrettsopplevelsen, eller får du enda flere med deg hvis du heller drar til nabobyen, spør han.

Han peker på det som er kjernen av idretten.

– Oppfordringen er: Jo, vi skal ha høye ambisjoner og idrettsglede på vegne av våre barn, men dét kommer ikke først og fremst av at vi skyter inn penger. Og alle som har drevet med idrett vet at den beste opplevelsen handler ikke om hvor mye penger vi brukte. Det handler om de gode opplevelsene. Og de skapes i minst like stor grad i nabogymsalen i nabokommunen enn å dra til Barcelona, hvor kanskje halve laget ikke kan være med fordi kostnadene er for høye, sier Raja.

– Uvurderlig

Idrettspresident Berit Kjøll mener den ferske rapporten er svært viktig for idretten.

– Jeg er veldig glad for at vi får en sånn rapport i hendene. Det å få fakta på bordet, det er helt uvurderlig med tanke på tiltak som man nå kan spisse ut i de respektive idrettsklubbene, sier Kjøll til Dagsavisen.

Også Kjøll peker på utstyrsjaget som en viktig faktor i å få flere med.

– Fra idrettens ståsted, må vi ta ansvar. Vårt ansvar er for eksempel å se på hva kan vi gjøre med treningsavgifter og medlemsavgifter. Nå kom ikke det dårligst ut i rapporten, men det får ikke være en hvilepute. Men så er det dette med utstyr, som jo er en av verstingene. Det at vi oppfordrer alle foreldre til å sette ned foten i forhold til utstyrsjaget som er, det blir viktig, sier hun.

– Er det lettere sagt enn gjort?

– Ja, det er det nok, men det blir jo i hvert fall ikke gjort noe hvis vi ikke adresserer problemstillingen. Det er jo det vi nå gjør, gjennom denne rapporten. Vi har fått fakta på bordet, noe som er verdifullt for oss. Så har du også det med arrangementer og reiser. Her er det veldig viktig at foreldre, men også alle vi som er engasjert i idrett, er med på å skape en holdningsendring. Vi må tenke kortreist, tenke lavkost, tenke bærekraft. Det henger sammen. Jeg vil oppfordre til et krafttak mot utstyrsjaget og en holdningsendring for å få foreldrene med på dette. Det gjøres veldig mye bra arbeid i idretten i dag, men nå kommer det til å bli enda bedre, svarer idrettspresidenten.

Rapporten fra Oslo Economics kan leses i sin helhet her.