Dag-Eilev Fagermo ser at det åpnes opp for publikum til diverse arrangementer rundt om i landet, og i verden. Nå håper han at vi kan få publikum på norske eliteseriearenaer i fotball også. NFF sier at de jobber med saken.Foto: Lise Åserud/NTB scanpix Foto: Lise Åserud / NTB scanpix