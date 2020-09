Viktor Hovland er klar for sin første US Open som profesjonell. Han tok en sensasjonell 12.-plass som amatør under fjorårets turnering.

Hovland skal spille sammen med sin gamle skolekamerat fra sin tid i Oklahoma-universitetet, amerikanske Matthew Wolff (21). Også amerikanske Rickie Fowler (31) som også har lært sin golf på universitetet i Oklahoma, går i samme ball, som det heter på golfspråket.

De tre starter sin runde fra hull nummer 1 13.38 lokal tid, det vil si 19.38 norsk tid.

På den andre runden fredag slår de tre ut fra hull nummer 10 kl. 08.18.

Det er en merittert trio som skal gå sammen på de to første rundene. 31 år gamle Fowler står med fem seirer på PGA-touren. Han har en 2.-plass som best fra US Open i 2014.

21 år gamle Wolff har som Hovland én seier på PGA-touren.

Årets US Open skulle opprinnelig gått i juni, men måtte flyttes på grunn av koronapandemien. Turneringen er den andre av sesongens fire såkalte Major-turneringer.

Amerikanske Gary Woodland er regjerende mester.

Turneringen spilles uten publikum, og det gir mange spillere en uvirkelig atmosfære som de ikke takler helt.

– Uheldigvis er dette vår nye virkelighet, sa den gamle golfstorheten Tiger Woods.

Woods jakter sin 16. majortittel, men klarte ikke engang cuten under PGA-mesterskapet.

(©NTB)