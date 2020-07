Viktig bortepoeng for Kjelsås i Ulsteinvik

Kjelsås-gutta skapte flest halvsjanser i bortekampen mot Hødd, men vertene sto for den desidert største. Sånn sett kan Kjelsås si seg fornøyd med 0-0, og ett poeng på nordvestlandet søndag.

Det så ut til å bli en langt morsommere kamp enn det ble, da Jesper Solli allerede etter fire minutter slapp fri, og kom til en god mulighet, som vertenes keeper så vidt fikk slått til hjørnespark.

Så stilnet det. Like før halvtimen forsøkte Walid Idrissi seg fra skrått hold hold like utenfor 16-meteren, men skuddet trillet til side for lengste stolpe, og like før pause fikk Kjelsås’ beste spiller, Jesper Taaje en mulighet på hodet, etter et frispark.

Det var egentlig beholdningen i en tøff og sjansefattig førsteomgang.

Ny frisk start av Kjelsås

Starten av andreomgang bar med seg falske forhåpninger om en mer underholdende omgang.

I likhet med den første omgangen fikk Kjelsås en tidlig mulighet. Denne gang på frispark, men Hødd-keeper Ole-Monrad Alme fikk en fingertupp på forsøket til Idrissi.

Deretter stilnet det igjen.

Ola Bjørnland ble tatt av etter 52 minutter med en skade. Også Jens Aslaksrud og Yaw Paintsil (også skade) forsvant ut i løpet av omgangen. Inn kom Glenn Håberg, Rino Falk Larsen og Emanuel Grønner, uten at noen av dem klarte å sette preg på kampen.

Det var i det hele tatt få som markerte seg på Høddvoll denne mandagen. Men begge lag var småskumle på hjørnespark, som det ble en del av.

Men én gigantsjanse skulle vi få.

Stygg feil fra begge sider

Ulrik Mathisen forsøkte å slå ballen hjem til egen keeper, men forsøket ble i overkant løst, og det ble en duell mellom vertenes spiss Robin Shroot og Kjelsås-keeper William Da Rocha, om å nå ballen først.

Da Rocha vant duellen, men ikke med større margin enn at han måtte kaste seg inn for å nå ballen først. Klareringen gikk rett i Shroot, som nå hadde 25 meter til målet – som sto tomt.

Kjelsås-stopper Sigurd Martinussen hadde imidlertid rukket å komme seg på riktig side, og sto i veien for Shroot. Da Hødd-spissen klarte å dra av Martinussen var ettallet allerede notert på blokka til undertegnede, men Shroot klarte på utrolig vis å sette ballen til side for mål.

Når man ikke scorer på tomt mål i en så tett og jevnspilt kamp ender det fort uavgjort.

Det kunne imidlertid ha straffet seg enda hardere for Hødd, som presset på mot slutten av kampen.

Én siste mulighet

Det åpnet rom for Kjelsås, og ett minutt på overtid var Idrissi fri på venstresiden.

Spissen dro med seg ballen fra venstre – inn i 16-meteren – og så plutselig at han hadde en kjempemulighet. Det han muligens overså var at en pasning til Emanuel Grønner ville gitt enda større sjanse for scoring, men Kjelsås-spissen gikk for avslutning selv. Den gikk via en Hødd-forsvarer som i hui og hast hadde kommet seg tett nok opp i situasjonen, og dermed endte det hele bare med nok et resultatløst hjørnespark.

Likevel er nok Kampen og Kjelsås rimelig godt fornøyd med ett poeng på en tøff bortebane.

Kjelsås står nå med fire poeng på tre kamper, og kan sies å ha fått en helt OK start.

Neste Kjelsås-kamp spilles hjemme mot Eidsvold førstkommende lørdag, klokka fire.

KAMPFAKTA

Hødd - Kjelsås 0-0

Hødd:

Ole-Monrad Alme - Jens Berland Husebø, Karl Joakim Wrele, Ramzi Toure Idrissou, Netan Nico Sansara, Robin Hjelmeseth, Bendik Rise, Eirik Franke Saunes, Paul- Henri Moussinga Mouasso, Melvin Tony Frithzell, Robin Alexander Edward Shroot

Kjelsås:

William Da Rocha - Lars Brotangen, Jesper Taaje, Sigurd Martinussen, Ola Bjørnland (Glenn Mjelde Håberg, 52) - Sturla Ottesen, Ulrik Mathisen, Jesper Solli, Yaw Paintsil (Emanuel Grønner, 75) - Jens Bonde Aslaksrud (Rino Falk Larsen, 64), Walid Chafouk Idrissi.

Gult kort: Ramzi Toure Idrissou, Netan Nico Sansara, Hødd.

Sturla Ottesen, Kjelsås.