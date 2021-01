Viking anmeldt av NFF etter Berntsen-sparkingen

NFF bekrefter anmeldelsen overfor NRK. Viking har frist til 8. februar på å kommentere og komme med merknader før saken skal opp i doms- og sanksjonsutvalget hos fotballforbundet.

– Påtalenemnda mener at Viking har brutt fotballens regelverk, sier leder Espen Auberg i NFFs juridiske seksjon.

I november ble det kjent at Berntsen ikke fikk fortsette som hovedtrener. Det var Vikings AS-styre, og ikke Viking Fotballklubb, som gjennomførte forhandlingene med Berntsen. Det ble gjenstand for undersøkelse hos NFF, og nå er det anmeldt for brudd på NFFs interne regler.

– Vi mottok brev fra NFF i går kveld (tirsdag), og jeg har derfor ikke hatt anledning til annet enn å lese kjapt gjennom deres vurdering. Vi kommer til å gi dem et tilsvar innen fristen, sier styreleder Rune Bertelsen i Viking FK til NRK.

Han mener det er «momenter i prosessen og praktisering av regelverket som ikke er belyst godt nok». Bertelsen ber NFF om å se på det før de konkluderer.

– Vi har forståelse for at saken behandles i NFF, da den kan ha allmennpreventiv interesse, sier han.

