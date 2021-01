Det kommer fram i en pressemelding. Dagens koronasituasjon er ikke blitt bedre slik man hadde et håp om.

– Vi følger råd og regler fra nasjonale og lokale smittevernmyndigheter, og har derfor vedtatt at vi planlegger for å arrangere årets renn i Vikersund uten publikum. Men vi vet likevel at det skal bli noen flotte renndager, sier leder Leif Arne Berget i organisasjonskomiteen.

Avgjørelsen kommer allerede i januar for å unngå usikkerhet for utøvere, støtteapparat, samarbeidspartnere og frivillige i tiden fram mot rennhelgen i mars.

«Selv om avgjørelsen var tung, var den likevel lett å ta», står det i pressemeldingen.

De økonomiske konsekvenser av vedtaket må arrangøren komme tilbake til når de er tydeligere kartlagt.

Raw Air-finalen i Vikersund vil også fungere som en VM-test før mesterskapet i skiflyging i samme bakke i 2022.

