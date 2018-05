Sport

Det var ingen overraskende tildeling. De fem stedene med skiflygingsbakker (Vikersund, Oberstdorf, Planica, Kulm og Harrachov) har stort sett fordelt mesterskapene broderlig mellom seg de siste årene. Det lå dermed i kortene at Norge kom til å få verdensmesterskapet i 2022.

Tidligere i år gikk skiflygings-VM i tyske Oberstdorf, mens slovenske Planica står for tur i 2020. Kulm (Østerrike) og Harrachov (Tsjekkia) var VM-vert i henholdsvis 2016 og 2014.

– Det blir fantastisk å ønske hele hoppverdenen velkommen til VM i verdens største hoppbakke i 2022. Engasjementet i Vikersund er imponerende, og et VM betyr ekstra motivasjon for alle frivillige som legger ned en helt avgjørende innsats for at dette skal bli vellykket, sier skipresident Erik Røste.

– Dette setter Modum på kartet nok en gang. Vi fortsetter å bygge stolthet for bygda vår, sier Modums varaordfører Ole Martin Kristiansen.

Vikersund arrangerte VM i skiflyging for første gang i 1977. Deretter hadde de mesterskapet også i 1990, 2000 og 2012. Torsdagens tildeling innebærer at det blir prøve-VM i Vikersund i 2021.

– Dette viser at Det internasjonale skiforbundet og Norges Skiforbund ser på oss som en seriøs og dyktig arrangør, mener leder av Vikersunds søkerkomité, Håvard Orsteen.

Alle de siste verdensrekordene i hopp er satt i Vikersundbakken. Stefan Kraft fra Østerrike troner øverst på lista med 253,5 meter. Det greide han under Raw Air-finalen 18. mars i fjor.

Daniel-André Tande er regjerende verdensmester i skiflyging. (NTB)