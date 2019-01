VIFs høyreback vil gripe sjansen

LSK-HALLEN (Dagsavisen): Høyreback Borchgrevink startet og fikk nettsus i fredagens 4-1-seier i treningskampen mot 1.-divisjonslaget Strømmen. Han satte inn 1–0 via Strømmens keeper etter fint kombinasjonsspill.

Fikk kjeft etter scoring

– Jeg fikk faktisk litt kjeft for å skyte av Matthías (Vilhjálmsson). Jeg burde kanskje ha lagt ballen på tvers tilbake, men det ble jo mål. Da kan han ikke kjefte så mye. Alltid gøy å score, sier Borchgrevink smilende til Dagsavisen.

Før kampen sa VIF-trener Ronny Deila at klubben ser etter en erstatter for Amin Nouri. Sistnevnte gikk nylig på lån til belgisk fotball.

Tåler konkurranse

– Det er naturlig at vi får inn en erstatter for Amin. Så får vi også se situasjonen litt an på stopperplass. Kanskje kan det også bli aktuelt å hente inn en spiller i midtbane- eller angrepsleddet, sa Deila til VIFs nettsted.

– Hva tenker du om at klubben ser etter en ny høyreback, Borchgrevink?

– Skal du spille for et eliteserielag, så kommer det alltid til å være konkurranse i din posisjon. Det er bare sunt. For min del handler det om å bruke sesongoppkjøringen og resten av 2019 til å vise meg fram de gangene jeg får sjansen, svarer backtalentet som var på utlån til Hamkam i fjor.

– Jeg må fortsette som mot Strømmen. Slippe meg løs, ha det gøy med fotballen, bare la det flyte. Så er det opp til trenerne å se hvem som har mest lyst til å spille. Jeg skal i hvert fall gjøre mitt for å ta den plassen, legger han til.

– Ja, er ambisjonen å bli fast høyreback i VIF allerede i år?

– Det hadde vel vært dumt å ikke ha en ambisjon om det. Så ja, det er åpenbart målet, svarer han.

VM for U20-landslag

– Hvis det kommer inn en ny konkurrent, i tillegg til at du får begrenset med spilletid – ser du for deg at et utlån kan bli aktuelt?

– Vi er bare to uker inn i oppkjøringen. Dét får vi ta når den tid kommer, sier 19-åringen.

Han ser stort fram til å komme i gang med 2019-sesongen.

– Det kommer også et U20-VM i mai. Det hadde vært veldig gøy å være med der, sier Borchgrevink.

Ronny Deila lot mange spillere slippe til i gårsdagens treningskamp. Borchgrevink, Chidera Ejuke og Bård Finne (2) scoret målene for VIF. Nyervervelsen Matthías Vilhjálmsson fikk sin debut for Vålerenga.

– Vi spilte veldig bra den første halvtimen, da vant vi ballen i gunstige posisjoner, sa Vilhjálmsson til Dagsavisen.