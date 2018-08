VIFs glede over å se ut som et topplag

Sport

VALLE (Dagsavisen): Vålerenga tar heller neppe medalje, men de innfrir Ronny Deilas høstkrav: Evnen å kunne slå alle lag i Norge. Toppnivået fikk vi se glimtvis etter pause, selv om Amin Nouris scoring også var en gave fra Brann-keeperen. Men scoringen bekrefter bare en regel som er like gammel som fotballspillet: Det lønner seg å skyte!

Og det gjorde Amin Nouri, og skapte det øyeblikket flertallet av de 11.500 tilskuerne (kanskje noen mistet det på grunn av tbane-stansen) var kommet for å oppleve. Inkludert tre ministre fra regjeringen, men statsministeren likte det neppe. Brann er ikke lenger serieleder, og degraderingen sørget Vålerenga for. Det skjedde i tillegg foran Klanen der Amin Nouri ble kveldens nye helt. Og vi fikk se en herlig fight som lignet på en toppkamp på norsk anno 2018.

Brann-keeper Samuel Sahin-Radlinger prøvde å gjøre alt godt igjen ved å avslutte kampen som en ekstra spiss, uten at det hjalp. Og avsluttet det hele etter sine mange utmattende løpeturer at han slapp inn sitt ande mål på overtid. Felix Horn Myhre lobbet elegant inn det som ble kveldens festlige punktum. Dermed har Vålerenga sju gode omganger bak seg og de to neste motstanderne heter Lillestrøm og Rosenborg (den siste etter landslagspausen). – Ja, vi har funnet en flyt. Fordi de rutinerte spillerne går foran og gir unggutta en trygghet, sier Ronny Deila til Dagsavisen når lysene snart slukkes på Intility Arena.

Det mest bemerkelsesverdige med Branns lagoppstillling, var mønstringen på innbytterbenken av potensielle matchvinnere: Den nye spissen Daouda Bamba, den nye midtbanemannen Ruben Yttergård Jenssen, evigunge Azar Karadas og ikke minst det gamle VIF-idolet Daniel Braaten.

Vi hadde i hvert fall ventet se Bamba tidlig på banen. På den andre siden av midtstreken satt en gjeng unggutter på VIFs innbytterbenk bak en hardt arbeidende Ronny Deila som hele første omgang prøvde å jage laget sitt i angrep.

Men vi fikk en påminnelse om hvorfor kampen i juni på Brann stadion endte målløst. Dette var to lag som utlignet hverandre, som hadde ballen omtrent like mye på skift, men ingen av dem klarte å sette inn det avgjørende støtet. Derfor noterte jeg etter et drøyt kvarter: Er det innbytterne som skal avgjøre denne kampen?

Spenningsnivået fikk vi demonstrert før kampen. Hvor mye supporterbråk det egentlig var i Oslo sentrum var uklart da dette ble skrevet, men på banen fikk erke-Brann-spiller Fredrik Haugen gult kort før folk flest hadde fått satt seg. Vålerenga prøvde å få kontroll på begivenhetene, men fikk ikke i gang et realt angrep før 13 minutter var spilt da en frisk venstreback Sam Adekugbe viste seg fram. Han ville kanskje ikke komme i skyggen av Amin Nouri, sm leverte årsbeste i forrige kamp.

Men sjansebonanzen fra de siste kampene uteble. Av en enkel grunn. Vålerenga spilte mot en seriemester som var forberedt på hva som kom. Eneste gang de kom på etterskudd var da Chidera Ejuke viste fram sine spurtegenskaper, løp fra Branns venstrekant og skapte kaos i feltet. Men heller ikke mer. Foran VIF-supporterne var det Gilli Rolantsson som misbrukte kampens største målsjanse før scoringene kom. Eller man kan si Adam Larsen-Kwarasey leverte kveldens redning.

Daniel Braaten var førstemann innpå av reservene. Klokelig nok fra start av 2. omgang slik at hans debut på Intility arena ikke ble markert veldig. Og uansett kom han kjapt i skyggen av Amin Nouri på sin kant da den tidligere Brann-backen sørget for hjemmeledelse. Siden fikk han følge av Ruben Yttergård-Jensen som fikk sitt comeback i norsk eliteserie. Også det ble en parentes.

For denne annen omgangen handlet fullt og helt om et VIF-lag som vokste med oppgaven. Bård Finne kunne scoret, laget kom fram på begge flankene. Og når skal Erik Israelsson lykkes foran mål? Sannsynligvis ganske snart.

Vi nevnte innbytterne. Branns store navn kan vi sette en strek over. Felix Horn Myhre tok vinnerloddet da han punkterte kampen på overtid rett etter at han hadde kommet inn.. Han var vel den yngste av dem alle sammen. Et punktum i det nye Vålerengas ånd.

KAMPFAKTA

Vålerenga – Brann 2-0 (0-0)

Intility Arena: 11.759 tilskuere

Mål: 1-0 Amin Nouri (56), 2-0 Felix Myhre (90).

Dommer: Rohit Saggi, Drafn.

Gult kort: Fredrik Haugen, Daouda Bamba, Brann, Sam Adekugbe, Vålerenga.

Lagene:

Vålerenga (4-2-3-1): Adam Larsen Kwarasey – Amin Nouri, Jonatan Tollås Nation, Ivan Näsberg, Sam Adekugbe (Enar Jääger fra 90.) – Daniel Fredheim Holm, Mohammed Abu – Chidera Ejuke, Erik Israelsson (Felix Myhre fra 90.), Bård Finne (Magnus Grødem fra 79.) – Peter Godly Michael.

Brann (4-3-3): Samuel Radlinger – Taijo Teniste (Daniel Braaten fra 46.), Vito Wormgoor, Bismar Acosta, Thomas Grøgaard – Fredrik Haugen, Kristoffer Barmen, Peter Orry Larsen (Ruben Yttergård Jenssen fra 61.) – Gilbert Koomson, Steffen Lie Skålevik (Daouda Bamba fra 69.), Gilli Rólantsson.

Øvrige resultater, 20. runde:

Haugesund – Stabæk 2-0 (2-0)

Molde – Ranheim 2-3 (0-0)

Rosenborg – Strømsgodset 4-3 (2-1)

Sandefjord – Lillestrøm 1-3 (0-1)

Sarpsborg – Kristiansund 1-2 (0-1)

Spilt lørdag: Tromsø – Bodø/Glimt 1-2.

Spilles mandag: Start – Odd.