VIF vant, Stavanger tapte: Full fyr i tetkampen

Vålerenga gjorde sin del av jobben med solide 5-2 over Lillehammer i Furuset Forum. Laget kjørte over Lillehammer fra start og Rasmus Ahlholm viste igjen sine effektive egenskaper. Etter massivt trykk sendte han Vålerenga i ledelsen foran snaut 900 tilskuere i hallen ved E6.

Lillehammer kom på etterskudd mot et aggressivt VIF-lag. Oskar Ekelund doblet til 2-0 i en første periode der VIF burde ledet mye mer. Skuddstatistikken på 18-6 forteller om hvilket overtak de hadde.

Lillehammer reduserte snaut ti minutter ut i midtperioden, men Rasmus Ahlholm var igjen våken og sendte Vålerenga foran med 3-1.

I undertall

Men med to mann i utvisningsboksen inviterte VIF Lillehammer inn i kampen igjen. Martin Laumann Ylven og Filip Gunnarsson satt der samtidig da Austin Congelosi satte inn 2-3 og kampen så spennende ut igjen. Derfor sto det bare 3-2 foran den siste perioden, men det var VIF som fortsatt kjørte kampen etter 14-9 i skudd i midtperioden.

Men VIF var skjerpet igjen da de gikk på siden for siste gang, unngikk unødvendige utvisninger og kom selv i overtall. Da satte Stefan Espeland inn 4-2 og kampen så veldig avgjort ut. Lillehammers keeper Nils Erik Bengtsberg var blant isflatas beste aktører, men i sluttminuttene ble han tatt ut av buret. Det resultaterte i Vålerengas femte scoring for kvelden i tomt mål. Rasmus Ahlholm ble kreditert den også.

Vålerenga har scoret flest

Ettersom Storhamar slo Stavanger Oilers 4-0 på Hamar, har tetkampen tettet seg helt til. Vålerenga er bare poenget bak serieleder Stavanger, mens Storhamar er bak Vålerenga på målforskjellen.

For etter kveldens runde er Vålerenga nå mestscorende i Get-ligaen med 132 scoringer, to flere enn Lillehammer som nå synes hektet av i medaljekampen der de ligger ti poeng bak Vålerenga og Storhamar på en 4. plass.

Storhamar dominerte

Svenske Victor Svensson scoret etter snaue sju minutter og ga Storhamar en flott start på den viktigste kampen for Hamar-laget så langt i sesongen. Stavanger hadde sjansen til å skaffe seg en luke i gullkampen.

Et slagskudd fra Joel Johansson suste i mål via en Stavanger-spiller som satte ut Henrik Holm til 2-0. Samme mann banket også inn 3-0, denne gangen med et skudd som føk i mål via stanga.

I midtperioden kom Stavanger på isen med mye større energi enn hjemmelaget, men fikk aldri uttelling for sitt spillemessige overtak. Fredrik Söderströms gutter kontrollerte og tok mer og mer over mot slutten av perioden. Patrick Thoresen var regissør da lillebror Steffen ordnet 4-0 i et overtall.

Nesten 5000 tilskuere fulgte toppkampen på Hamar.

Eliteserien ishockey torsdag, 38. runde:

Vålerenga – Lillehammer 5-2 (2-0, 1-2, 2-0)

Furuset Forum: 869 tilskuere

Mål:

1. periode: 1-0 (3.05) Rasmus Ahlholm (Tobias Lindström, Martin Røymark), 2-0 (17.07) Oskar Ekelund (Stefan Espeland).

2. periode: 2-1 (29.19) Simen Rønold (Emil Nyhus, Sondre Bergersen Bjerke), 3-1 (33.06) Ahlholm (Ekelund, Espeland), 3-2 (37.05) Austin Cangelosi (Joey Benik, Brendan Ellis).

3. periode: 4-2 (41.12) Espeland (Ekelund, Ahlholm), 5-2 (58.39) Ahlholm.

Dommere: Christian Persson, Ski og Petter Bjerkan Bakken, Rosenborg.

Utvisninger: Vålerenga 3 x 2 min., Lillehammer 5 x 2 min. og 1 x 10 min.

Øvrige kamper torsdag:

Frisk Asker – Ringerike 2-3 e.str. (1-1, 1-0, 0-1, 0-0, 0-1)

Askerhallen: 1045 tilskuere.

Mål:

1. periode: 0-1 (6.12) Marius Hansen, 1-1 (13.50) Anders Bastiansen (Victor Björkung).

2. periode: 2-1 (33.50) Petter Kristiansen (Endre Medby, Nicolay Andresen).

3. periode: 2-2 (44.55) Michael Söderberg (Dennis Ryttar, Anders T. Henriksen).

Forlengning: Ingen.

Avgjørende straffe: 2-3 Hansen.

Dommer: Eirik Hansen, Jutul og Robin Berg, Stjernen.

Utvisninger: Frisk Asker 5 x 2 min. og 1 x 10 min., Ringerike 5 x 2 min.

Sparta – Stjernen 5-1 (3-0, 0-1, 2-0)

Sparta amfi: 2203 tilskuere.

Mål:

1. periode: 1-0 (1) Sander Thoresen (Henrik Knold, Håkon Løken Pedersen), 2-0 (7.52) Thoresen (Jonas Meisingset, Niklas Roest), 3-0 (15.22) Magnus Nilsen (Scott Allen, Peter Quenneville).

2. periode: 3-1 (34.14) Markus Mikalsen (David Hallström, Stian Hansen).

3. periode: 4-1 (51) Allen (Quenneville, Dylan Zink), 5-1 (59.59) Knold (Thoresen, Martin Grönberg).

Dommer: Robert Hallin, Jordal og Tommy Søstumoen, Storhamar.

Utvisninger: Sparta 3 x 2 min., Stjernen 6 x 2 min. og 1 x 10 min.

Storhamar – Stavanger 4-0 (3-0, 0-0, 1-0)

CC Arena, Hamar: 4957 tilskuere.

Mål:

1. periode: 1-0 (6.44) Victor Svensson (Robin Dahlstrøm, Aaron Irving), 2-0 (11.48) Joel Johansson, 3-0 (19.15) Johansson (Patrick Thoresen, Mikael Zettergren).

2. periode: Ingen.

3. periode: 4-0 (52.29) Steffen Thoresen (Thoresen, Svensson).

Dommer: Roy Stian Hansen, Storhamar og Marcus Wannerstedt, Ski.

Utvisninger: Storhamar 5 x 2 min., Stavanger 3 x 2 min.