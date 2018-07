Exit: Simen Juklerød spilte elleve seriekamper for Vålerenga denne sesongen. Nå venter nye utfordringer for 24-åringen. Han går til Royal Antwerp. – Jeg har blitt godt tatt imot her, sier Juklerød til Vålerengas eget nettsted. FOTO: FREDRIK HAGEN/NTB SCANPIX