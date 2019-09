Sist gang Tollås Nation var å se på gressmatta for hovedstadslaget var 25. mai. Etter det har en kneskade holdt ham ute av spill. Forrige uke la han seg under kniven, og til Eurosport forteller forsvarsspilleren at det fort kan ta noen måneder før han er tilbake.

– Operasjonen var på en måte siste utvei. Vi håpet at det skulle lege seg selv, men det er lite blodsirkulasjon i kneet og spesielt i brusken, sier 29-åringen som opplevde at smertene i kneet ikke gikk over av seg selv.

Dermed ble det tatt en avgjørelse om at det var best å gå inn å pusse litt på brusken.

Opptur

– Så nå skal det være bra igjen kanskje til slutten av sesongen eller starten av neste, forteller Tollås Nation.

– Jeg har gått såpass lenge uten at det har blitt bedre så når det var kommet dit, så var det egentlig en opptur å få gjort noe. Å få gjort et tiltak, istedenfor å gå og håpe på at det skal bli bedre og at det ikke blir det.

Vålerenga ligger på sjuendeplass på tabellen etter 1-1-kampen mot Rosenborg søndag. I neste runde, 16. september venter Sarpsborg 08. (NTB)

