VIF permitterer alle unntatt fire spillere: – Vi valgte en solidarisk linje

Vålerenga Fotball permitterer spillerstallen også for menn.

– Alle spillerne har fått permitteringsvarsel utenom fire spillerne som ikke oppfyller kravene til å få dagpenger, det vil si at de tjener under 75.000 kroner og ikke har krav på noe fra Nav, sier Erik Espeseth til Dagsavisen.

Han sier klubben har diskutert lenge hvordan dette skulle løses. Men landet på en mest mulig helhetlig linje.

Les også: Fagermo trener VIF via nettet

– Derfor landet vi på et solidarisk prinsipp. Spillerne er permittert på ubestemt tid, så får vi håpe den tida blir så kort som mulig, sier Espeseth, som selv også har fått permitteringsvarsel.

Tidligere torsdag ble trenere og støtteapparat permittert, men noen få har fått prosentvis permittering for at ikke all virksomhet blir lagt død. Hovedtrener Dag-Eilev Fagermo og sportssjef Jørgen Ingebrigtsen er blant disse, samt noen få i administrasjonen.

Uoppsigelige kontrakter

Vålerenga er trygge på at spillerne som er permittert ikke kan gå til andre klubber. De har konferert med jurister før permitteringene ble sendt ut.

– Kontraktene de har er uoppsigelige, så det føler vi oss trygge på, sier han.

Etter de foreløpige retningslinjene kan det ikke organiseres fellestreninger før 31. mars og ikke spilles treningskamper før 15. april. Men det er høyst usikkert om disse datoene blir overholdt.

Tidligere er Vålerengas kvinnelag permittert.

Klubben har bedt sine utenlandske spillere bli i Norge. Skulle de reise hjem for så å komme tilbake, må de inn i 14 dagers karantene.

Brann valgte en annen strategi torsdag. Klubben permitterer 25 ansatte i administrasjon, drift og akademiet. Ledergruppen, spillerne og trenerteamet permitteres ikke, men går ned 20 prosent i lønn, melder NTB.