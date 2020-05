Torsdag ga NFF klarsignal for topppklubbene til å spille treningskamper, og nå er puslespillet i gang.

Vålerenga har jobbet med dette en stund og har allerede klare de to første motstanderne: Mjøndalen på bortebane torsdag 4. juni og Bodø/Glimt på Intility tirsdag 9. juni.

Kampene blir stengt for publikum ettersom smittevernsreglene tillater at 50 personer kan være tistede på arenaen under kampene.

– Veldig viktig å komme i gang med dette, treningskampen mot Vålerenga har vært klar en stund, sier MIF-trener Vegard Hansen til NTB.

Les også: Isbading på VIF-trening

Sportssjef i VIF, Jørgen Ingebrigtsen understreker viktigheten av treningskamper for å unngå skader.

Lagene møttes også i årets første treningskamp i januar, da endte kampen 2-1 på Consto Arena. Odin Thiago Holm scoret da sitt første mål for VIF. Til den kampen hadde ennå ikke trener Dag-Eilev Fagermo blitt ansatt. Da var det Haakon Lunov som ledet VIF.

Lagene møttes også i siste serierunde i fjor da Mjøndalen vant 1-0 og berget plassen i Eliteserien. Det ble også Ronny Deilas siste kamp som VIF-sjef.

Siden disse kampene har Markus Nakkim gått fra VIF til Mjøndalen og møter dermed sine gamle lagkamerater.

Seriestarten i år er satt til tirsdag 16. april og VIF møter Sarpsborg08 borte.