VIF mot Lillehammer, MS mot Sparta i kvartfinalene

Sport

Av Ole Henrik Tveten

Alle medaljene i eliteserien i ishockey var delt ut før siste serierunde, og det største spenningsmomentet var hvilket lag som fikk den siste sluttspillsplassen og hvilket lag som skal spille nedrykkskvalifisering.

Lørenskog hadde den viktige åttendeplassen på tabellen før runden, men fikk en dårlig start mot Vålerenga i Furuset Forum. Martin Laumann Ylven scoret i hver av de to første periodene og sørget for at hjemmelaget ledet 2-1.

Simon Mattsson økte til 3-1, før veteranen Mats Trygg tente håpet for Lørenskog. Men Mattsson var ikke ferdigscoret. Svensken la på til 4-2 før tredje periode. I siste periode sikret Rasmus Juell og Tobias Lindström 6-3-seieren for VIF.

Bordet var dermed dekket for Stjernen.

Spenning

I Fredrikstad fikk Stjernen en drømmestart mot Manglerud Star. Hjemmelaget ledet 3-0 i starten av annen periode etter scoringer av Marcus Bryhnisveen, Markus Karlsson og Joshua MacDonald.

Christer Coldier Simonsen, Matthew Vanvoorhis og Peter Lindblad sørget for utligning, men Niklas Bröms ordnet ny Stjernen-ledelse. Med et drøyt minutt igjen å spille var vertene på vei mot kvartfinale, men så gikk alt galt. Christopher Calnan utlignet, før Joachim Hermansen sikret 5-4-seier for Manglerud Star.

Lørenskog ble åttende og siste lag som tok seg til sluttspill, mens Stjernen skal spille kvalifisering mot 1. divisjonslagene Narvik (vinner) og Ringerike (2.-plass), samt eliteseriejumbo Kongsvinger. Sistnevnte avsluttet seriespillet med 1-4-tap mot tabellfirer Frisk Asker.

Hett derby

Serievinner Storhamar avsluttet seriespillet med et derby mot bronselaget Lillehammer. Kampen var ubetydelig plasseringsmessig, men det var tydelig at begge lag ville ha med seg en god følelse inn i sluttspillet. Lillehammer vant 6-5.

Lillehammer åpnet best på hjemmeis, og Brett Cameron skaffet en 3-1-ledelse etter en periode. To av scoringene til Lillehammer kom i overtall i en periode Storhamar var hyppig i utvisningsboksen.

I midtperioden skapte Jørgen Langdalen, med sin første scoring for sesongen, og Joakim Jensen balanse i regnskapet, men Joakim Arnestad ga Lillehammer ledelsen igjen til 4-3 før siste periode.

I løpet av de siste 20 minuttene festet Lillehammer grepet om kampen, og Storhamar går inn i sluttspillet med tap i siste serierunde.

Stavanger hadde muligheten til å snappe femteplassen fra Vålerenga dersom VIF gikk på et tap mot Lørenskog, men da Oslo-laget vant ble kampen mot tabelltoer Sparta Sarpsborg ubetydelig. Sparta vant uansett 4-1 og gjorde at Stavangers dårlig form fortsetter inn i sluttspillet.

Kvartfinalene

Storhamar valgte Lørenskog i ishockeysluttspillet. De andre kvartfinalene: Sparta – Manglerud Star, Lillehammer – Vålerenga og Frisk Asker – Stavanger Oilers.

Storhamar ble overlegen serievinner, tross et forsmedelig derbytap mot Lillehammer i siste serierunde. Hamarsingene fikk velge lag først og kunne velge mellom Manglerud Star og Lørenskog. Fredrik Söderström valgte Lørenskog, som reddet den siste sluttspillsplassen med et nødskrik da Stjernen kollapset mot Manglerud Star i siste serierunde.

Sølvvinner Sparta var neste lag som fikk velge og tok det gjenværende dårligste plasserte laget, nemlig Manglerud Star.

Bronselaget Lillehammer valgte på sin side Vålerenga på femteplass på tabellen. For Frisk Asker og Stavanger blir det dermed en reprise av forrige sesongs sluttspillfinale. Lagene ble henholdsvis nummer fire og seks på tabellen denne sesongen. (NTB)

Eliteserien ishockey menn tirsdag, 45. og siste runde:

Kongsvinger – Frisk Asker 1-4 (1-2, 0-1, 0-1)

392 tilskuere

Mål:

1. periode: 0-1 (1.07) Endre Medby (Magnus Geheb), 0-2 (15.56) Victor Granholm (Mats Henriksen, Dag Føystad), 1-2 (16.04) Ryan Cole (Christian J. Sivesind).

2. periode: 1-3 (23.36) Granholm.

3. periode: 1-4 (48.53) TJ Foster (Patrick Wall).

Dommere: Robin Berg, Stjernen og Eirik Hansen, Jutul.

Utvisninger: Kongsvinger 7 x 2 min., Frisk Asker 7 x 2 min.

Lillehammer – Storhamar 6-5 (3-1, 1-2, 2-2)

Kristins hall: 2145 tilskuere

Mål:

1. periode: 1-0 (11.26) Stephan Vigier (Stein Tore Bakken), 1-1 (12.09) Christian Larrivée, 2-1 (13.35) David Morley (Vigier, Joey Benik), 3-1 (19.44) Brett Cameron (Joakim Arnestad, Vigier).

2. periode: 3-2 (28.01) Jørgen Langdalen (Steffen Thoresen, Martin Rønnild), 3-3 (28.53) Joachim Jensen (Larrivée, Robin Dahlstrøm), 4-3 (30.30) Arnestad (Morley, Patrick Ulriksen).

3. periode: 5-3 (42.58) Jacob Noer (Bakken), 6-3 (46.18) Nick Dineen (Robin Soudsky), 6-4 (49.16) Larrivée (Hampus Gustafsson, Ulf Andersson), 6-5 (59.27) Jacob Berglund (Kodie Curran).

Dommere: Tor Olav Johnsen, Manglerud Star og Jørn M. Ekeberg, Nesøya.

Utvisninger: Lillehammer 7 x 2 min., Storhamar 8 x 2 min.

Stavanger – Sparta 1-4 (1-0, 0-2, 0-2)

DNB Arena: 3544 tilskuere

Mål:

1. periode: 1-0 (11.09) Kristian Forsberg (William Rapuzzi).

2. periode: 1-1 (23.14) Kevin Sundher (Kyle Osterberg, Greg Wolfe), 1-2 (33.47) Kristian Østby.

3. periode: 1-3 (44.07) Henrik Malmström (Patrick Eriksson, Joachim Nermark), 1-4 (50.08) Didrik Svendsen (Østby, Nermark).

Dommere: Marcus Wannerstedt, Ski og Christian Persson, Ski.

Utvisninger: Stavanger 5 x 2 min., Sparta 2 x 2 min.

Stjernen – Manglerud Star 4-5 (2-0, 1-2, 1-3)

Stjernehallen: 1549 tilskuere

Mål:

1. periode: 1-0 (8.42) Marcus Bryhnisveen (Magnus Eikrem Haugen, Joacim Sundelius), 2-0 (13.05) Markus Karlsson.

2. periode: 3-0 (30.52) Josh MacDonald (Sundelius), 3-1 (32.38) Christer Coldier Simonsen (Sam Coatta, Michael Stenersen), 3-2 (34.17) Matthew Vanvoorhis (Jesper Hoel, Sander Boroczky).

3. periode: 3-3 (42.49) Petter Lindblad (Coatta, Christopher Calnan), 4-3 (43.58) Niklas Bröms, 4-4 (58.49) Calnan (Coatta), 4-5 (59.34) Joachim Hermansen (Calnan).

Dommere: Thomas Tysland, Jutul og Mads Frandsen, Frisk Asker.

Utvisninger: Stjernen 4 x 2 min., Manglerud Star 6 x 2 min.

Vålerenga – Lørenskog 6-3 (1-1, 3-1, 2-1)

Furuset Forum: 1272 tilskuere

Mål:

1. periode: 1-0 (3.51) Martin Laumann Ylven (Rasmus Ahlholm, Tobias Lindström), 1-1 (14.01) Kevin Berg (Mats Trygg, David Friedmann).

2. periode: 2-1 (20.31) Ylven (Lindström, Axel Eidstedt), 3-1 (30.25) Simon Mattsson (Filip Gunnarsson, Fabian Gunnarsson), 3-2 (38.08) Trygg (Sebastian Johansen, Magnus Henriksen), 4-2 (39.47) Mattsson (Ahlholm, Lindström).

3. periode: 4-3 (40.27) Marc Hagel (Trygg), 5-3 (47.34) Rasmus Juell (Eidstedt), 6-3 (57.39) Lindström (Ylven, Ahlholm).

Dommere: Roy Stian Hansen, Storhamar og Tommy Søstumoen, Storhamar.

Utvisninger: Vålerenga 3 x 2 min., Lørenskog 3 x 2 min.

Kvartfinaler (best av 7):

Storhamar – Lørenskog, Sparta – Manglerud Star, Lillehammer – Vålerenga, Frisk Asker – Stavanger.

Første kamp spilles torsdag, med førstnevnte lag hjemme. Videre datoer: 3/3, 5/3, 7/3, evt. 9/3, 11/3, 13/3.