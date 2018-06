VIF kan vinne cupen med bare borteseire

Sport

For etter å ha spilt de fire første rundene håpet Vålerenga på hjemmekamp i kvartfinalen. Men nå trekkes også den og da havnet Vålerenga på Lerkendal. Skulle de vinne der, kan de trekkes til bortebane i semifinalen også. Og finalearenaen Ullevaal stadion er som kjent ikke noen hjemmebane for VIF lenger.

Vålerenga er ikke der ennå, men de trakk altså Rosenborg i kvartfinalen på Lerkendal etter å ha slått Tromsø på 5-4 på straffespark torsdag etter at selve kampen endte 2-2 ved full tid og 3-3 etter ekstraomganger.

Alle fem borte

Ettersom kvart- og semifinaler trekkes, også når det gjelder hjemmebane, kan Vålerenga bli historiske. Det er første gang de spiller de fem første rundene på bortebane, kan deres statistikkekspert Jarle Teigøy melde.

Det var en svært fornøyd VIF-gjeng som vendte hjem fra Tromsø fredag. Etter å ha tapt 0-3 i serien i mai, valgte VIF motsatt strategi. De gikk rett i strupen på Tromsø med det resultat at Bård Finne scoret etter to minutter. Derfra og inn ble det en hawaii-kamp for dem som så på. Med høy underholdningsfaktor.

Da straffesparkene skulle settes, satte VIF alle sine, mens Tromsøs Jostein Gundersen valgte «Panenka»-variantn, å chippe ballen midt i mål. Den er basert på at keeperen går til en av sidene. Det gjorde ikke VIF-keeper Marcus Sandberg.

Tre Oslolag pluss Tromsø

Dermed står Vålerenga med denne raden av cupseire på bortebane: Årvoll 8-0, Grorud 1-0, Skeid 2-1 og Tromsø 5-4 på straffer. Og neste cupmotstander er altså Rosenborg.

De slo forøvrig Rosenborg i kvartfinalen i cupen i fjor da Henrik Kjelsrud Johansen (nå i Brann) ble matchvinner.

Nettopp Rosenborg er også Vålerengas neste motstander i serien, på Lerkendal om en uke.

De øvrige kvartfinalene spilles slik: Lillestrøm - Bryne, Start - Bodø/Glimt og Haugesund - Strømsgodset.