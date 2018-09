VIF-buret er stengt. Ett baklengs etter ni perioder

Sport

Riktignok topper Storhamar tabellen med en kamp mer spilt, men med like mange poeng som VIF, ni. Torsdag møtes dissse lagene på Hamar.

De som inntok Furuset Forum tirsdag kveld hadde knapt rukket å åpne den første posen med snacks før kampen i praksis var avgjort. Da drøyt tre minutter var spilt ledet VIF med to mål. Og Sparta kom seg aldri over åpningssjokket. Ikke en eneste gang klarte de å overliste ligaens mest vriene keeper akkurat nå, Steffen Søberg.

Lars Erik Spets og Tobias Lindstrøm scoret Vålerengas to kjappe mål før kampen hadde satt seg. Det andre målet kom i overtall. Sistnevnte satte den siste scoringen i midtperioden, også det i overtall. Vi minnes for ett år siden da Vålerenga slet tungt med å utnytte powerplay.

I fjor gikk det også seks kamper før Vålerenga fikk sitt første poeng.

Vålerenga har spilt tre kamper og vunnet alle tre (3-0 over Stjernen, 2-1 over Frisk Asker, 3-0 over Sparta). Dermed har laget ni poeng. Det har også Storhamar, som har spilt fire kamper. Sparta toppet tabellen før tirsdagens kamper, men i Furuset Forum hadde de ikke mer enn 16 avslutninger mot Vålerengas 28. VIF hadde også en scoring til inne som ble annullert. Den så ikke helt opplagt ut.

Hva er forskjellen på VIF i år kontra i fjor?

Det korte svaret er et bunnsolid forsvarsspill organisert etter enkle prinsipper. Roy Johansen har brukt mye tid på det. Og det er jo som kjent slik at redninger kan avle kontringer. Steffen Søberg spiller med stor selvtillit bakerst, men har et forsvar foran seg som rydder unna. Denne kvelden endte skuddstatistikken 12-3, 12-9 og 4-4 . Det sier mye om kampbildet.

Nå får Vålerenga den reelle testen i et antagelig svært godt besøkt amfi på Hamar torsdag. Storhamar lå under 0-2 for Lillehammer tirsdag, men klarte å snu kampen.

I fjor vant ikke VIF en eneste gang mot Storhamar. Kanskje også det skal endre seg i år?

Og allerede søndag er det ny hjemmekamp igjen når Manglerud Star kommer til Furuset. Et MS som overraskende tapte 0-2 for Ringerike tirsdag.

Eliteserien ishockey tirsdag, 4. runde:

Vålerenga – Sparta 3-0 (2-0, 1-0, 0-0)

Furuset Forum: 962 tilskuere.

Mål:

1. periode: 1-0 (1.47) Lars Erik Spets (Brede Csiszar, Jonas Oppøyen), 2-0 (3.01) Tobias Lindström (Stefan Espeland, Thomas Olsen).

2. periode: 3-0 (27.33) Lindström (Olsen, Rasmus Ahlholm).

3. periode: Ingen.

Dommere: Mads Frandsen, Frisk Asker og Tommy Søstumoen, Storhamar.

Utvisninger: Vålerenga 7 x 2 min., Sparta 8 x 2 min.

Lillehammer – Storhamar 2-3 (2-1, 0-1, 0-1)

Kristins hall: 1605 tilskuere.

Mål:

1. periode: 1-0 (10.44) Stian Kaltrud Nystuen (Parker Bowles, Joey Benik), 2-0 (13.44) Bowles, 2-1 (18.23) Lars Østli (Niklas Fogström, Joel Johansson).

2. periode: 2-2 (25.25) Patrick Thoresen (Victor Svensson, Jens Jakobs).

3. periode: 2-3 (50.28) Christian Rogne Bull (Simen Edvardsen, Sander Engebråten).

Dommere: Tor Olav Johnsen, Manglerud Star og Christian Persson, Ski.

Utvisninger: Lillehammer 2 x 2 min., Storhamar 6 x 2 min.

Ringerike – Manglerud Star 2-0 (2-0, 0-0, 0-0)

602 tilskuere.

Mål:

1. periode: 1-0 (8.34) Anders T. Henriksen (Dennis Ryttar), 2-0 (12.34) Henriksen (Jørgen N. Langdalen).

2. periode: Ingen.

3. periode: Ingen.

Dommere: Stian Halm, Furuset og Jørn M. Ekeberg, Nesøya.

Utvisninger: Ringerike 8 x 2 min. og 1 x 20 min., Manglerud Star 6 x 2 min. 1 x 5 min. og 1 x 10 min.

Stjernen – Stavanger 3-2 e.str. (1-1, 0-1, 1-0, 0-0, 1-0)

Stjernehallen: 1117 tilskuere.

Mål:

1. periode: 0-1 (7.23) Brandon Burlon (Mario Lucia, Stephan Vigier), 1-1 (17.38) David Hallström (Christoffer Berger, Albind Lindgren).

2. periode: 1-2 (34.48) Jacob Lagacé (Burlon, Lucia).

3. periode: 2-2 (40.58) Joacim Sundelius (Berger, Antti Kauppila).

Forlengning: Ingen.

Avgjørende straffe: Sundelius.

Dommere: Robert Hallin, Jordal og Roy Stian Hansen, Storhamar.

Utvisninger: Stjernen 3 x 2 min., Stavanger 4 x 2 min.