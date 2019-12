VIF åpnet friskt og ledet lenge. Men ikke til slutt

Et skaderammet Vålerenga har nok med å sette sammen femmerne sine og igjen fikk vi se at det tæret på lreftene til slutt. VIF ledet 1-0 etter første periode, og da Thomas Olsen satte inn 2-0 fire minutter etter den første pausen, så det ut til å gå mot Vålerenga-jubel.

Men hjemmelaget ville det annerledes. Jacob Noer og Stephan Vigier sørget for 2-2 etter den andre perioden, før Christian Fosse sendte vertene i føringen tre minutter inn i den tredje perioden. Jonas Oppøyen svarte for Vålerenga like etterpå, før Emil Andreas Nyhus avgjorde for hjemmelaget. Vålerenga er dermed nummer fire i serien, like bak tredjeplasserte Lillehammer. Begge lagene er fire poeng bak Storhamar på 2.-plass.

Vålerenga møter den suverene serielederen Stavanger Oilers i Oslo lørdag, der det også kan bli en del publikummere som skal følge Viking i søndagens cupfinale i fotball. Vålerenga lover å være restituert til den kampen, som blir den siste før en etterlengtet pause for VIF-spillerne.

Fosser videre

Serieleder Stavanger Oilers fosser videre i eliteserien. Torsdag ble det 5-1-seier hjemme mot Stjernen.

Stavanger leder ligaen med hele 17 poeng, og dette var den femte strake seieren for laget. Oilers har kun tapt to av 23 kamper denne sesongen, én av dem etter straffeslag, og står med 63 poeng.

Om storspillet fortsetter skal det godt gjøres at Stavanger-laget ikke sikrer sin første tittel siden 2017.

– Vi ruller på og gir gass i hver eneste kamp. Det er morsomt å spille for Oilers for tiden, sa Stavanger-spiller Magnus Hoff til Aftenbladet etter seieren.

Kjørte på fra start

Ikke engang minuttet var spilt da Stavanger tok ledelsen torsdag. Mathias Trettenes fant Dan Kissel som satte inn 1-0 for hjemmelaget. Thomas Berg-Paulsen økte til 2-0 for vertene i overtall midtveis i åpningsperioden.

Snaue ti minutter ut i den andre perioden utnyttet hjemmelaget nok en gang et overtall da Nolan Zajac satte inn 3-0. Samme mann økte til 4-0 bare tre minutter senere. Et drøyt minutt senere fortsatte Stavanger målshowet da Hoff fikset vertenes femte mål for kvelden.

– Vi snakker alltid om å starte kampen veldig hardt. Jeg synes vi har vært gode på det hele sesongen, sa Kissel.

Det roet seg noe i den tredje perioden. Kanskje hadde Oilers lørdagens tøffe bortekamp mot Vålerenga i bakhodet. Gjestene fra Fredrikstad reduserte ved Emil Krabberød Buskoven snaue ni minutter ut i perioden, men det ble uansett klart tap for Østfold-laget som ligger på 7.-plass på tabellen.

Nærmeste konkurrent for serieleder Stavanger er foreløpig Storhamar. De er 17 poeng bak på 2.-plass. Torsdag ble det 4-1-seier hjemme mot Frisk Asker for Hamar-laget. Gjestene tok ledelsen i den første perioden, men vertene slo tilbake og vant etter scoringer av Robin Dahlstrøm, Mikael Zettergren, Martin Rønnild og Jonas Løvlie Djupjik.

KAMPFAKTA

Lillehammer – Vålerenga 4-3 (0-1, 2-1, 2-1)

Eidsiva arena: 1375 tilskuere.

Mål:

1. periode: 0-1 (6.55) Filip Gunnarsson (Magnus Brekke Henriksen, Jonas Oppøyen).

2. periode: 0-2 (24.16) Thomas Olsen (Andreas Stene), 1-2 (27.10) Jacob Noer (Brendan Ellis, Håkon Stormli), 2-2 (37.12) Stephan Vigier (Ellis, Stormli).

3. periode: 3-2 (43.16) Christian Fosse (Martin Gran, Robin Soudsky), 3-3 (47.42) Oppøyen, 4-3 (51.14) Emil Nyhus (Gran, Sondre Bjerke).

Utvisninger: Lillehammer 3 x 2 min., Vålerenga 6 x 2 min.

Øvrige kamper torsdag:

Stavanger – Stjernen 5-1 (2-0, 3-0, 0-1)

Manglerud Star – Grüner 7-1 (1-0, 5-1, 1-0)

Narvik – Sparta 5-1 (2-0, 3-0, 0-1)

Storhamar – Frisk-Asker 4-1 (0-1, 1-0, 3-0).