Videodømming i fokus da Liverpool forsvant ut av FA-cupen

Av Adrian Richvoldsen

Video assistant referee (VAR) blir brukt i denne sesongens FA-cup, og i lørdagens batalje kom den for alvor i begivenhetenes sentrum.

Til slutt ble tre enkle baklengsmål Liverpools bane i tapet.

Liverpool tok ledelsen ved Roberto Firmino allerede etter seks minutter. Jonny Evans, med Mohamed Salah i ryggen, var i ferd med å la en pasning gå tilbake til Ben Foster, men Salah nådde ballen først og avsluttet.

Foster reddet forsøket, men andreballen endte hos Firmino som elegant chippet ballen i mål.

Rodriguez-scoring

Publikum hadde så vidt rukket å finne setene sine da Jay Rodriguez kom til avslutning og banket ballen i mål på nydelig vis.

Samme mann sendte WBA opp i 2-1 etter 11 minutter. Et innlegg fra venstre fant en upresset Rodriguez som bredsidet inn lederscoringen.

Deretter begynte dramatikken.

Alle trodde Craig Dawson hadde sendt gjestene opp i 3-1 da han stanget inn en corner. Dommer Pawson signaliserte i etterkant at scoringen skulle gjennomgås på video, og etter litt betenkningstid ble scoringen annullert som følge av en hårfin, men korrekt offside på Gareth Barry foran mål.

Like etter jaktet Mohamed Salah et innlegg inne i boksen. Egypteren gikk i bakken etter å ha blitt holdt av Jake Livermore, og Liverpools toppscorer signaliserte tydelig at scoringen burde bli diskutert i videobussen etter at Pawson ikke tok fløyta til munnen.

Straffebom

Det ble den, og til slutt måtte dommer Pawson ut på sidelinjen for å bedømme situasjonen på video selv.

Det endte etter noe betenkningstid med straffespark, men Roberto Firmino banket forsøket i tverrliggeren og ned.

Kampen var på vei mot pause da Liverpool-forsvaret nok en gang var i det gavmilde hjørnet. Til slutt kom Dawson til skudd, og skuddet gikk i en sløv Joel Matip før den fant veien til nettmaskene.

Nok en gang lente dommer Pawson seg på VAR for å se om noen sto i offside eller ikke, men scoringen ble korrekt stående.

Mohamed Salah skapte spenning i kampen med sin 2-3-scoring etter 78 minutter, men et svakt hjemmelag maktet aldri å sette inn utligningsmålet som ville gitt omkamp.

Kane berget omkamp

Newport County fra nivå fire i engelsk fotball hadde Premier League-klubben Tottenham på gaffelen i FA-cupens 4. runde, men Harry Kane berget 1-1 og omkamp.

Pádraig Amond scoret Newports mål etter, mens stjernespissen Kane brakte balanse i regnskapet for Mauricio Pochettinos mannskap. Flere mål ble det ikke, noe som betyr omkamp i London. Vinneren der avanserer til turneringens 5. runde.

Amond, League 2-lagets toppscorer, sendte hjemmefansen til himmels etter 38 minutters spill på Rodney Parade lørdag. Han stanget ballen i mål etter pasning fra Robbie Willmott.

Kanes utligningsmål kom sju minutter før full tid. Engelskmannen bredsidet ballen i mål fra kloss hold, naturlig nok til stor lettelse for bortelagets tilhengere.

Kane er Premier Leagues toppscorer så langt denne sesongen. Han står foreløpig med 21 mål på 23 kamper, og lørdag viste han også hvor viktig han er for Spurs i cupen.

Tottenham er tabellfemmer på øverste nivå, mens Newport ligger på 9.-plass i League 2. Lørdag kjempet hjemmelagets spillere som løver for å utjevne kvalitetsforskjellen mellom lagene.

Begge lag kunne ha scoret flere mål underveis. Kane, Dele Alli og Son Heung-min hadde sine sjanser for Spurs, mens Frank Nouble og nevnte Willmott skapte trøbbel for gjestene. Likevel endte det med ett mål hver for lagene.

Newport-spillerne øynet en cupbombe, men trøsten er at de får en tur til Wembley og en ny sjanse til avansement. (NTB)