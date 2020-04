Viasat-kanalene mister mesterligaen

Dermed forsvinner mesterligafotballen fra Viasat-kanalene for første gang på nesten 30 år. I Danmark beholder Nent Group riktig nok rettigheten.

– Vi har fulgt vårt løfte om å være disiplinerte og ikke legge inn høyere bud enn vi kan regne hjem investeringen, sier Nent-sjef Anders Jensen til Kampanje.

Det er foreløpig ikke kjent hvem som har sikret seg de norske rettighetene til mesterligaen fra 2021/22-sesongen. TV 3 startet å vise Champions League i 1992, og siden har kanalens eier hatt rettighetene.

E24 får opplyst at det heller ikke er Discovery som har kjøpt rettighetene. TV 2 ønsker ikke å kommentere.

– Generelt er vi interessert i attraktive sportsrettigheter i TV 2, men når det kommer til eventuelle rettighetsprosesser, så kommenterer vi ikke disse, sier organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Sarah Willand i TV 2 til avisen.

Overtok Premier League

For to måneder siden vant Nent Group budrunden om Premier League for seks sesonger fra 2022 og overtok dermed TV 2s viktigste sportsrettighet. Det var ikke billig.

– Vi har gått ganske hardt fram på rettighetssiden med Premier League for seks sesonger og i Norge for første gang, og så legger vi i tillegg til vintersport med ski og alpint og formel 1 i Finland for neste år. At det kommer en reaksjon på det, var som forventet, sier Jensen.

I en pressemelding opplyser Nent Group at de samtidig har sikret seg rettighetene til europaligaen tre sesonger fra 2021 til 2024. Den avtalen omfatter også Uefa-nyvinningen Conference League, en tredje europacupturnering som starter opp i 2021.

– I år har vi sikret oss rettigheter til Premier League, Bundesliga og formel 1, og vi får ytterligere to turneringer til sportsporteføljen vår med Europa League og Conference League. Framtiden ser lys ut for sportsglade Viaplay-kunder, sier sportssjef Cecilia gave i Nent Group i Norge.

Europaligaen er turneringen på nivået rett under Champions League. De siste to sesongene har Nent Group delt en del av mesterligarettighetene med TV 2.