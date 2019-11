Sist lørdag droppet Sumo og TV 2 tippekampen. Hvorfor? Fordi de ønsket å vise Manchester United en søndag i november i stedet. TV 2 får nemlig ikke selv vise så mange kamper de ønsker. Men å ta seg godt betalt, det får de til.

Det er slettes ikke rart at mange nå dropper abonnementet hos Sumo og heller googler seg fram til en gratis strømming av favorittlaget i England. En strømming som slettes ikke er lovlig, men det bryr da stadig færre seg om. Og hvorfor betale 400 kroner for en tjeneste som viser laget ditt sånn i ny og ne? Holder du med for eksempel West Ham, ja da er det ikke veldig mange matcher du får se live med favorittlaget ditt.

Denne helgen viser Sumo Bournemouth–Manchester United, Aston Villa–Liverpool, Watford–Chelsea og Everton–Tottenham. Før nevnte West Ham møter Newcastle, men den får ingen se live. Og hva med et Arsenal i en aldri så liten krise mot Wolves? Nei, den vises heller ikke. Det er heller ikke sånn at kampene ikke filmes av en hel haug med TV-kameraer, for flere av dem sendes i opptak senere. Det rareste denne runden er kanskje det at søndagskampen 15.00, godbiten Palace–Leicester ikke vises live. To lag som overrasker mange denne sesongen. Det er i tillegg den eneste kampen som spilles 15.00 søndag.

Hvorfor kan vi ikke abonnere på Premier League som vi for eksempel kan abonnere på den amerikanske ishockeyligaen NHL? Ja, da, dette har jeg ergret meg over i denne spalten også tidligere. Men nå er det snart nok for min del. Ikke bare er det fryktelig dyrt å følge favorittlaget, i den grad du får fulgt dem da, men tilbudet er i tillegg stadig daffere. Her har engelske Premier League noe å lære av amerikanske NHL.

Jeg pleide å abonnere på ishockeyen via NHL-appen. Ikke bare viser de alle matchene. Der kan du velge hvilket kamera du vil benytte, alt fra i taket i hallen eller på hjelmen til keeper, til den tradisjonelle sendingen. Eller kanskje du heller vil se livet på tribunen? Du kan sågar velge om du vil ha hjemme eller bortekommentatorer. Som om ikke det var nok, ligger alle kampene i appen ut sesongen. Hadde dette vært tilbudet fra Sumo, ville prisen på 400 kroner vært innafor.

Som det er nå er det i grunn bare Liverpool- og United-fans som får valuta for pengene. Jada, det er flest av dem, men ligaen består av 20 lag. Og om det hadde vært sånn at en TV-sending ødela oppmøtet på stadion, så er det i så fall vrient å forklare hvorfor både Liverpool og United har fulle tribuner hver gang. På sikt vil det dårlige tilbudet rett og slett ødelegge for fotballen. Målet må vel være å nå ut til flest mulig? Eller skal fotballen bli som det er i boksing hvor det koster det hvite ut av øyet på deg å se et oppgjør og kun et fåtall ser på? Sponsorene kan umulig være fornøyde med slik det nå er i Premier League? Fansen er i hvert fall ikke veldig fornøyde.