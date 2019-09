Fytti svartgrønne eselhelvete, så dårlig vi spilte på søndag. På mine 25 år som aktiv VIF-supporter har jeg aldri seriøst vurdert å forlate stadion før kampen, men denne gangen holdt jeg på å gjøre det halvveis inn i første omgang. Jeg slet med feber og dårlig form så jeg befant meg på tribunen, i stedet for min vante plass på indre bane. Med vondt skal vondt fordrives, så hvis jeg skal finne noe positivt fra kampen var det nok det at jeg følte meg frisk etterpå. Virus og basiller forsto nok at de ikke kunne gjøre mer skade på meg enn det forholdet mitt til Vålerenga allerede klarte.

Ting ser så svart ut nå at jeg ikke forstår hvordan klubben kan reise seg igjen. Det er manglende kvalitet over hele linja. Der noen av gutta ser ut som de kan bidra positivt i kampforløpet, klarer ikke resten av laget å skape positive relasjoner. Jeg vil nødig henge ut noen da jeg ikke ser nytten i det, men jeg håper virkelig at enkeltspillere går i seg selv nå og ser kritisk på eget bidrag. Broren min, som alltid klager på dommeren, mente til og med at vi hadde pipeblåseren med oss i kampen, uten at det hjalp.

Tribunene var tilnærmet tomme. Kan man egentlig klage på folk. Ja, Viking er det kjedeligste store laget i Eliteserien – kanskje det kjedeligste laget i de to øverste divisjonene – men til tross for lite attraktiv motstander er spillet til Vålerenga om dagen minst like uattraktivt. Er det på grunn av Team Drammen, må man tro? Bør Prosjekt-Deila skrinlegges? I så fall, må flere enn Ronny Deila gå?

Det nærmeste vi har en redaktør i Aperopet, Lars Erik Schou, sa det så fint til meg: «Noen ganger føler jeg meg som en feit, middelaldrende mannlig utgave av Greta Thunberg, som ser verden rase sammen rundt meg mens de som styrer forteller seg selv at alt ser greit ut». Ja, Vålerenga er skikkelig ræva nå. Ja, dette ser ut til å bli den dårligste sesongen etter at drammensgjengen dukket opp på Valle. Men akkurat som klimakrisen har de underliggende problemene i Vålerenga Fotball vært der altfor lenge nå til at de bare kan fjernes i en håndvending. De har grodd fast. Miljøet er skadet og trenger restitusjonstid. Ansvaret hviler ikke på noen andre.

Jeg foreslår at vi begynner med uttrykkene Team Drammen og Prosjekt-Deila. Disse bør ut av supportervokabularet så fort som mulig. Det er kanskje bare ord, men forsterkere av følelsen om at fremmede holder på å ødelegge Vålerenga fra innsiden. Det er ikke tidligere Strømsgodset-folk som ødelegger for oss, men vi som ødelegger for oss selv. Det er heller ikke Strømsgodset-folka som skal redde oss, men vi som må redde oss selv. Problemene i klubben blir ikke på magisk vis borte dersom Ronny Deila, Erik Espeseth, eller Jørgen Ingebrigtsen drar. Ronny Deila er ikke et prosjekt, han er Vålerengas trener. Det er ikke de mot oss. Det er bare Vålerenga. Vi er alle Vålerenga.

På søndag venter en vanskelig hjemmekamp mot Ranheim. Jepp, vi må forholde oss til å kalle dette oppgjøret vanskelig. Alle oppgjør resten av sesongen blir vanskelige. Jeg kan ikke love deg at vi kommer til å spille bra. Lover jeg det blir jeg sikkert saksøkt. Jeg kan heller ikke love deg at vi vinner eller tar poeng. Dersom vi tar poeng kan jeg ikke love deg at dette er starten på oppturen. Det er ikke så lett.

Men det jeg kan love, er at kun livskriser vil hindre meg i å dra på denne kampen. Fordi jeg nekter å gi opp. Mitt engasjement er ikke et prosjekt. Jeg er supporter og det er ikke resultatbasert. Det er masse å kritisere klubben og enkeltpersoner i klubben for, men jeg stoler likevel på at enten du heter Ronny Deila, Mohammed Fellah, eller andre navn i klubben, så jobber du så godt du kan for at Vålerenga skal gjøre det best mulig.

Ronny har bedt oss om å stå sammen. Jeg kan ikke skjønne at det blir bedre av å kjempe imot han på det.

