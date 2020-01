VG: Vålerenga har allerede startet jakten på Deilas erstatter

Les også: Ronny Deila kan være på vei til USA

Samtalene mellom Vålerenga og New York City har pågått en stund, og det blir snakk om en kompensasjon fra amerikanerne, skriver VG.

Fredag meldte Eurosport og TV 2 at Deila er på vei til New York City FC Major League Soccer (MLS), øverste nivå i USA. Nå erfarer VG det samme, men slår i tillegg fast at Deila blir hovedtrener for MLS-klubben i løpet av kort tid, og at VIF har startet jakten på 44-åringens erstatter.

Vålerenga daglige leder, Erik Espeseth, sier til avisen at «Vålerenga ikke bidrar til spekulasjoner». Mer ønsker han ikke å si.

Knappe måneden etter at Ronny Deila signerte sin nye VIF-kontrakt, som binder han ut 2022, ser det nå ut til at han nærmer seg slutten på VIF-karrieren for denne gang.