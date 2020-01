Det bekreftet Myrhol overfor TV 2. Ifølge 37-åringen skal legene ha fjernet 25 centimeter av tarmen hans da han ble operert 2. januar. Lørdag gikk han enda på morfin for å dempe smertene.

– Operasjonen var vellykket og legene er positive. Men jeg var dårlig i natt og i går, så det er fortsatt mye smerter. Jeg blir derfor på sykehuset til jeg føler meg litt bedre, sa Myrhol lørdag morgen.

Lille julaften fikk veteranen et tilbakefall med en sykdom han har slitt med siden i sommer. Også i november ble han operert på grunn av tarmproblemer. Tilbakefallet og torsdagens operasjon medførte at håndball-EM glapp for Myrhol.

Norges første kamp går mot Bosnia-Hercegovina 10. januar. Med i Norges pulje er også Frankrike og Portugal. Gruppespillet spilles i Trondheim.

Christian Berges menn har levert sterke prestasjoner internasjonalt de siste årene. I de to siste VM-sluttspillene har det endt med sølv.