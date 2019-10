Ved Ødegaards veiskille

Et fullsatt Ullevaal, Norge må ha poeng mot et av verdens beste landslag. Og Martin Ødegaard er nettopp kåret til månedens spiller i motstanderens hjemlige liga, der blant andre Lionel Messi er en av konkurrentene. Noe har skjedd.

Landslagssjef Lars Lagerbäck har ledet Norge i 25 kamper, han har ennå ikke tapt på Ullevaal stadion, og fra å være nølende i bruken av Martin Ødegaard er unggutten nå den første som settes opp. Laget må komponeres rundt ham.

Men hvordan takle en kamp der Spania antakelig vil ha ballen i 65 prosent av tida, mens Martin Ødegaard ønsker det samme. Da jeg så ham komme inn som innbytter for Strømsgodset for noen år siden, da han ennå gikk på ungdomsskolen i Mjøndalen, var signalet der fra første bevegelse: Gi meg ballen!

Et lags spillestil er ofte styrt av spillerne det disponerer. Lars Lagerbäcks siste ord til spillerne før avspark lørdag kveld handler om tålmodighet. Her er det ikke forventet at Norge skal spille ut motstanderen, men ødelegge mest mulig. Og ta kontringene og utnytte de få sjansene som alltid kommer.

Selvfølgelig kan Martin Ødegaard spille en vesentlig rolle i en slik plan. Norge kommer fra sin beste bortekamp i EM-kvalifiseringen, 1–1 mot Sverige på Friends Arena der også Ødegaard tok taktstokken. Men vi hadde også en fryktelig opplevelse i Valencia i vår der Norge riktignok klarte hederlige 1–2 for Spania, men der sjansestatistikken og kampbildet kunne endt i 0–5. Det er fullt mulig å spille ut Norge. Men det er ikke så lett som før.

Norge – Spania blir et veiskille. For Lars Lagerbäck, for landslaget og for Martin Ødegaard. Med tap er Norge i praksis ute av EM-kvalifiseringen og må konsentrere seg om to ekstra kamper som kommer i mars og som gir Norge en EM-mulighet gjennom sluttspill i Nations League. Kommer ikke Norge til EM, må også Lars Lagerbäck konkludere om sin egen framtid.

Martin Ødegaards framtid er uansett lys, men klarer han virkelig å løfte dette laget også mot en motstander som så langt ikke har avgitt poeng i denne kvalifiseringen? Hvor irriterende er det for Spania at en norsk valp løper utpå der og ypper seg mot de beste i La Liga? Må han ikke jekkes litt ned? Sergio Ramos er ikke typen som liker å havne i skyggen.

De to siste kampene på Ullevaal endte i 3–3 mot Sverige og 2–2 mot Romania etter at Norge ledet med to mål i begge kampene. Forsvarssvikt og naivt spill endte med at vi mistet fire kanskje helt avgjørende poeng. Lars Lagerbäck er ikke kjent for naivitet, men realisme. Jubel eller norsk nedtur? Svar avgis cirka klokka 22.35.