Vardys kone fikk dødstrusler

Vardy har fulgt Coleen Rooneys private Instagram-konto over en lengre periode, og i et Twitter-innlegg skrev Coleen Rooney at det er informasjon herfra Vardy skal ha delt med storavisen The Sun.

– Det er blitt gitt så mye informasjon til dem om meg, vennene mine og familien min – alt sammen uten at jeg har visst om det eller gitt mitt samtykke til det, meddelte Rooney.

Hun startet sin egen etterforskning av hvem som kunne være personen som lekket informasjon om henne til avisen. Blant annet blokkerte hun alle utenom én mistenkt konto fra å se oppdateringene hennes på Instagram i en periode.

Deretter begynte Rooney å legge ut falske historier for å se om de havnet hos The Sun. Senest en post om at kjelleren hennes var oversvømmet.

Historien havnet på trykk i The Sun, og den eneste personen som har sett alle originalpostene er, ifølge Rooney, Rebekah Vardy.

I et intervju med Daily Mail sier Vardy at saken har eskalert i løpet av de siste 24 timene, med grov hets fra anonyme.

– Jeg har fått meldinger om at jeg fortjener å dø, at barna mine burde dø, at mitt ufødte barn burde ikke burde bli født. Jeg er en tøff kvinne, men dette har fått meg til å gråte, sier høygravide Vardy.

The Sun skriver at engelsk politi har vært hjemme hos Vardy-familien etter hendelsen.

– Det er vanskelig å forklare hvor fryktelig dette har vært, sier Vardy.