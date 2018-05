Vant X-Games på hjemmebane på Fornebu

Sport

Av Adrian Richvoldsen

Birk Ruud var ikke blant de forhåndskvalifiserte, men klinket likevel til med gull i big air under X-Games lørdag. Øystein Bråten tok bronse.

Ruud tok med det sin første X-Games-medalje, og stakk like godt av gårde med aller edleste valør.

– Jeg kan ikke beskrive det. Jeg er målløs, sa Ruud like etter at gullet var sikret.

Han var ikke forhåndskvalifisert til finalen, og måtte dermed gjennom en kvalifisering før han i det hele fikk sikret en plass i finalen.

I forsøk nummer tre klinket imidlertid Ruud til med trikset «switch left dobbel cork 1440 tail» og ble godt belønnet av dommerne.

85,33 poeng holdt til å holde sølvvinner Henrik Harlaut (83,99) på stor nok avstand, mens Øystein Bråten sikret sølv med 77,32 poeng.

Tiril Sjåstad Christiansen leverte varene i siste forsøk da hun sikret bronse under X-Games på Fornebu lørdag. Svenske Jennie Lee Burmansson (15) tok gullet.

Sjåstad Christiansen lå på fjerdeplass før det siste forsøket i freeski, men en tailgrab 900 gjorde at hun klatret opp til tredjeplass, skriver VG.

23-åringen sto med det norske flagget rundt seg på pallen. Der sto hun for øvrig sammen med sølvvinner Giula Tanno (Sveits) og gullvinneren Jennie Lee Burmansson på kun 15 år.

Siste med landslaget

X-Games-konkurransen var Sjåstad Christiansens siste med landslaget. Hun har valgt å bryte med freeskilandslaget foran kommende sesong.

– Å være på Nor Freeskilandslaget har vært min verden og det har betydd utrolig mye for meg. Men det innebærer også en ganske «heavy» konkurranse- og treningsplan, som først og fremst er fokusert rundt å gjøre det bra i verdenscupen og de største konkurransene i park. For 2018-2019-sesongen har jeg lyst til å kjøre de konkurransene jeg liker best, og jeg ønsker å stå fritt til å velge hvilke jeg vil kjøre og gi meg selv litt ekstra spillerom, sa 23-åringen i en pressemelding i april.

13-åring til topps i big air

I big air-konkurransen måtte Silje Norendal notere en skuffende sjetteplass. Hun ble blant annet slått av gullvinneren Kokomo Murase (13).

13-åringen skrev X-Games-historie da hun landet trikset «dobbel cork 12» og gikk til slutt til topps med kruttsterke 49,66 poeng.

Norendal maktet ikke å lande sitt triks, og måtte med det se at sesongavslutningen endte med en sjetteplass.

Hun var svært imponert over hva den 13 år gamle gullvinneren dro opp av ermet lørdag.

– Det er ekstremt imponerende å lande det på de forholdene her, det er det virkelig, sier hun til VG. (NTB)