Matthías Vilhjálmsson (t.h.) ble hentet fra Rosenborg for å score mål for Ronny Deila (t.v.) og VIF, og fikk en pangstart med to fulltreffere i serie­åpningen mot Mjøndalen. Etter det ble det kun tre seriemål på islendingen i 2019. Foto: Lise Åserud/NTB scanpix