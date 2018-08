Vålerengas sjansebonanza ga endelig utløsning

Sport

VALLE (Dagsavisen): Publikum reiste seg og klappet Vålerenga av banen. Brann er neste motstander her om en uke. Var dette snuoperasjonen hele Oslo øst har ventet på? Svaret er kanskje ja. For nå har laget spilt fire omganger som alle har vært positive. Og sjansene har haglet rundt motstandernes keepere. Men alle har ventet og ventet på uttellingen. – Ja, vi kunne vært mer effektive, gliser Ronny Deila til Dagsavisen etter kampslutt. Like lettet som glad han også.

Hvor mange sjanser må man skape for å hente en scoring i fotball? Det lurte publikum på Intility arena med stigende undring. Denne kampen som burde endt 7-2 ble ikke avgjort før Magnus Grødem med etterlengtet, behersket ro satte inn den andre scoringen rett før slutt. Et lettelsens sukk kunne høres helt ned til tbanen da også Peter Michael fikk smake på moroa på overtid.

Tendensen ble satt tidlig. Her skulle ballen gå raskt i lengderetning og det skulle ikke somles med pasningene. Nykommer Mohammed Abu gikk foran i det entouch-spillet vi har savnet tidligere. Men en slik spillestil krever selvsagt også presisjon. Med den løpsviljen vi fikk se før pause, var ikke det noe synlig problem. Ved siden av Abu fikk Daniel Fredheim Holm litt mer rom og plass til å strø pasninger.

Dette skapte også større dynamikk framover. Bevegelsen i alle ledd skapte nye rom som særlig høyrekanten fikk utnyttet godt. Og det sparsommelige publikum likte det de fikk se. De fikk se et lag med offensiv vilje som jobbet bevisst sammen. Da er mye gjort for å bygge entusiasme. Og det er det denne klubben trenger nå.

Dermed kom også sjansene. Hvordan? Først og fremst ved hjelp av sesongens beste omgang av Amin Nouri som var den offensive ekspressen han er ment å være. Men der han tidligere har nølt med innleggene, kom også de på entouch og skapte lagets to første store sjanser, som også endte i scoring. For Bård Finne hadde løpt helt riktig og kom først på ballen ved begge anledninger. Den første gikk rett i kroppen på tidligere VIF-keeper Gudmund Kongshavn fordi Finne kom for nær, men på andre forsøk fikk han den avstanden han trengte.

Vålerenga har fått kritikk for ikke å ha handlet friskt i overgangsvinduet. Det er enkelte som måler overgangssuksess i antall millioner brukt. Ja, Vålerenga har jaktet spisser, de har valgt ikke å lokke med for mye penger og har fokus på å utvikle de spillerne som er her. I en bærekraftig klubb er det veien å gå. Men savnet av en skadet Sam Johnson har vært medvirkende til målproblemene. Skal vi også få se Erik Israelsson som en giftig avslutter snart?

Forsvarsmessig var mange skeptiske til at Ivan Näsberg måtte hoppe inn i stopperrollen til en skadet Felipe Carvalho, men den frykten var ubegrunnet. Bortsett fra en anledning der Vålerenga slurvet med å spille seg ut, kom ikke Tromsø til en eneste målsjanse før pause.

Men det gjorde de etter hvilen da de prøvde å utfordre Vålerengas aggressivitet. Gjermund Åsen hadde gode forsøk der Adam Larsen Kwarasey leverte varene. Og hvordan Mushaga Bakenga klarte å sette ballen utenfor alene med keeper, kan man jo bare spekulere i. Det er ikke bare VIF som sløser med sjansene.

Det positive denne gangen var at VIF ikke lot seg overrumple. De fortsatte med kryssløp slik at nye sjanser oppsto. Og vi skjønner frustrasjonen til Erik Israelsson da han var på vei alene inn i feltet da dommer glemte fordelsparagrafen og ga VIF frispark i stedet. Det satte Bård Finne i tverrliggeren. Hvor mange sjanser må Vålerenga ha per scoring? Det vanlige kravet er fire sjanser bak ett mål. Altså skulle VIF hatt minst tre scoringer denne kvelden. De kom til slutt!

Peter Michael er vikar for Sam Johnson og kom også alene med keeper etter strålende duellspill i trekkene før. Den dagen Michael lærer seg å runde keeper i stedet for å skyte md idiotens kraft, kan det løsne for ham også. Derfor var det så veldig viktig at også han fikk kjenne på scoringsfølelsen på overtid. Da var det innbytter Aron Dønnum som var boksåpner.

Dermed gikk ikke Vålerenga sju kamper uten seier. Men de rykket opp på den selvfølgelige 7. plassen på tabellen og passerte Tromsø. Akkurat denne kvelden var sjuendeplassen ganske morsom. "Hater, hater, hater Bergen by", ble det sunget etter kampen. Det er lett å snu en stemning med noen flotte scoringer i fotball. Det skjønte også investor Tor Olav Trøim der han hygget seg på tribuneplass.

KAMPFAKTA

Vålerenga – Tromsø 3-0 (1-0)

Intility arena: 8254 tilskuere.

Mål: 1-0 Bård Finne (6), 2-0 Magnus Grødem (89), 3-0 Peter Godly Michael (90).

Dommer: Tore Hansen, Feda.

Ingen kort.

Lagene:

Vålerenga (4-2-3-1): Adam Larsen Kwarasey – Amin Nouri, Jonatan Tollås Nation, Ivan Näsberg, Sam Adekugbe – Daniel Fredheim Holm (Felix Myhre fra 83.), Mohammed Abu – Chidera Ejuke (Magnus Grødem fra 85.), Erik Israelsson, Bård Finne (Aron Dønnum fra 88.) – Peter Godly Michael.

Tromsø (3-6-1): Gudmund Kongshavn – Magnar Ødegaard, Simen Wangberg, Jostein Gundersen (Mikael Ingebrigtsen fra 67.) – Robert Taylor, Morten Gamst Pedersen, Daniel Berntsen (Onni Valakari fra 76.), Kent-Are Antonsen, Gjermund Åsen, Lasse Nilsen (Sigurd Grønli fra 88.) – Mushaga Bakenga.