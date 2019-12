Vålerengas nye dametrener er klar

I slutten av november ble Jack Majgaard Jensen ansatt som hovedtrener for herrelaget til det svenske breddelaget Kristianstad, men nå, et par uker senere er det klart at han heller velger elitefotball med Vålerengas damer i Norge.

46-åringen signerte fredag en toårsavtale med VIF, som denne sesongen endte på annenplass i Toppserien.

– Dette er en klubb og et lag i stor utvikling, som har tatt steg fra lavere divisjoner og opp til toppen. Nå går jobben ut på å utvikle et stabilt topplag i Norge som kan bite fra seg i Europa. Det trigger meg veldig, sier dansken om hvorfor han tok jobben, ifølge VG.

Dansken har erfaring både fra dame- og herrefotball, og hovedsakelig i Sverige. Han har jobbet i Malmös akademi, og ledet det svenske topplaget FC Rosengård til seriegull i Damallsvenskan i 2015, samt to cupgull og en kvartfinale i mesterligaen.

Nå håper Vålerenga på lignende suksess i Norge, slik at de kan vippe LSK Kvinner ned fra tronen.

– Han ga et solid inntrykk med hvordan han tenker fotball og hvordan han ønsker å jobbe. Desto flere ganger vi snakket med ham, jo mer skjønte vi at dette var riktig mann for jobben, sier Eli Landsem, sportssjef i Vålerenga Damer, til VG om ansettelsen.

Landsem selv tok over treneransvaret på tampen av denne sesongen, etter at Monica Knudsen ble sykemeldt.

Dansken trente Lunds BK denne sesongen.