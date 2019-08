Onsdag var det duket for ny fotballfest i Oslo der et av Norges klubblag nok en gang skulle ta i mot storklubben fra Manchester. I går spilte Kristiansund mot Manchester United, denne gangen var det søster-laget til Solskjær og co. som fikk testet seg på Intility arena i en tøff treningskamp mot Vålerenga. Fotballfesten begynte og tribunen var fylt med 7124 fotballinteresserte barn og voksne, et publikumstall verken Manchester United eller Vålerenga har spilt for tidligere. Jubelen ble enda større da publikum fikk være vitne til at VM-helten for Kamerun, Ajara Njoya, satte inn hattrick og tok VIF til en solid 4-1 seier da de dominerte på hjemmebane.

Allerede før kampen var det ikke mye å si på stemningen. Fotballbusser fra Norway Cup-lag stod oppstilt på rekke og rad utenfor Intility Arena, med ivrige fotballag som ventet på å få kommet inn på arenaen. Vanskelig var det heller ikke for de unge fotballspillerne å få øye på Englands VM-helt og United kaptein Alex Greenwood på VIP tribunen. Både Greenwood og Jackie Groenen som spilte for Nederland i VM var ikke klare til dagens kamp for United etter feriefravær fram til mandag. Det var til flere unge supporteres glede som fikk selfier og autografer fra VM-heltene både i og utenfor VIP området. Med et publikumstall på 7124 fikk både hjemme -og bortelaget spille under uvvante forhold, men begge lag håper likevel dette kan bli en vanesak i kvinnefotballen.

– Noen av oss er vant til å spille for større publikum, som i VM, men de fleste er ikke det. Så jeg tror det var gøy for dem. Jeg håper flere fortsetter å komme i Toppserien også, forteller VIF-kaptein Shereida Spitse til Dagsavisen. Hun satt selv på benken under kampen for å hvile til neste toppkamp i serien mot Røa, men sier at hun er ”stolt” av lagvenninnene etter dagens resultat.

En VM-helt vi så mye til på banen derimot var Ajara Njoya, som spilte for Kamerun i sommerens VM og satte inn hattrick for VIF under dagens kamp mot Manchester United. Etter VM ble hun også litt mer publikumsvant, men ekstra gøy var det når så mange tilskuere tok turen på Intility for kveldens kamp.

– Det er veldig bra, vi vil at så mange folk som mulig skal komme å se på kampene våre, så vi vil at de skal komme tilbake etter denne kampen også, forteller hun til Dagsavisen.

Også Manchester United trener Casey Stoney var imponert over kveldens oppmøte på Intility Arena, men innrømmer at nervene slo til for United-damene.

– Atmosfæren var bra. Du kunne se i de første 20 minuttene at våre spillere ikke er vandt med å spille foran et så stort publikum. Det var mye nerver og så er vi vandt til å spille på gress. Det gikk fort. Vi måtte tilpasse oss og tilpasset oss ikke raskt nok, det er noe vi tar lærdom av, sa hun etter kampen.

Tidlig mål og såpeglatt for United-keeper

Vålerenga satte sitt preg tidlig i kampen og satt et støkk i damene fra Manchester allerede etter 4 minutter, da Jenna Dear fra Vålerenga vartet opp med et skudd fra 17 meter. Skuddet så ut som skulle bli relativt enkelt for United-keeper Emily Ramsay som tok i mot skuddet i keeperhøyde, men glapp ballen som en såpe i eget mål. Dermed stod det 1-0 for hjemmelaget, og Vålerenga-klanen sammen med unge fotballspillere kunne komme med et jublelbrøl.

Manchester United fikk en vanskelig og uheldig start på kampen mot et Vålerenga som fortsatte med et høyt press og solide pasninger, noe som førte til slurv og småfeil for bortelaget. Allerede etter ni minutter smadret Ajara Njoya inn 2-0 for vertene etter en strålende assist fra Stine Ballisager. Njoya fikk stå uforstyrret i feltet og satte ballen konstant i mål.

Mye fikk vi se av nye VIF-signering og danske dynamitten, Rikke Madsen, som var involvert i flere store sjanser gjennom hele første omgang og da spesielt viste en enorm fysikk og fart, som kan bli et farlig våpen for Vålerenga videre i sesongen.

Redusering til ingen nytte

24. minutter inn i kampen våknet gjestene på Intility, og etter et godt forarbeid og gode kombinasjoner reduserer Uniteds kvinner. Da var det Guro Pettersen som slurvet og slapp ballen rett i beina på Jess Sigsworth som kom på retur og kunne legge ballen enkelt inn fra to meter.

Videre fikk vi se kombinasjoner som var godt for øyet å der blant annet Lauren James leker seg foran publikum med fine detaljer og rister av seg en VIF spiller. Dette reagerer publikum godt på. Kanskje trengtes det to baklengs og et mål for United til å våkne. Til tross for at det er Vålerenga som kommer til de beste sjansene i resterende av første omgang, er nivåforskjellen i spillet på banen mot slutten av omgangen ikke like stor. Begge lag varter opp med gode kombinasjoner, men United sliter med å komme til målsjanser.

De første minuttene i andre omgang kommer det engelske laget tøft ut og presser Vålerenga høyt, men Oslo-laget beholder roen og rydder enkelt opp flere ganger. Fortsatt sliter United med avslutningene som rett og slett ikke er av bra nok kaliber og igjen blir det nydelig spill fra Vålerengas Rikke Madsen og Araja Njora som gir hjemmelaget uttelling etter 63 minutter spilt. Madsen drar med seg ballen mot første stople, før hun spiller en solid pasning ut mot 16 meteren til Njoya som tversnudde og satt inn 3-1 målet. Kombinasjonene mellom Madsen og Njoya er umulig og ikke legge merke til, da de gang på gang viser solid samspill gjennom hele kampen. Få minutter etter kommer de to navnene som blir ropt høyest av klanen på Intility nok en gang til mål etter nærmest reprise av 3-1-målet. United klarte igjen ikke å stoppe Madsen, som dro med seg ballen ned til linja mot første stolpe i full fart og satt ballen inn foran mål. United rydder opp med en sløv klarering, som havner hos Njoya som dermed kan registrere hattrick i kveldens kamp, med litt over kvarteret igjen av kampen og stillingen 4-1.

Kombinasjoner på topp

Dansken Rikke Madsen er en av Vålerengas nye signeringer, og både i kampen mot Sandviken der hun ga assist til det avgjørende målet for VIF og i onsdagens kamp viste hun hvorfor hun fortjener plassen i troppen til Oslo-laget. Dagens toppscorer og lagvenninne Ajara Njoya hadde gode lovord å si om den danske dynamitten, som gjentatte ganger la opp til målsjanser for stjernen fra Kamerun.

– Jeg er ikke overrasket over at hun er så god. Hun har spilt profesjonelt i en lang stund. Det ser veldig bra ut, fordi vi er på et høyt nivå selv. Det føles ut som vi har jobbet sammen i lang tid, så jeg er veldig glad for det, sier hun.

– Du scoret hattrick i dagens kamp, vil du si at dette er en av dine beste kamper så langt?

– Det er ikke min beste kamp. Det er jobben min å score mål. I hver kamp prøver jeg å spille så bra jeg kan og score, fortsetter hun.

En real test

Manchester United-manager Casey Stoney er glad for at de tapte dagens kamp, og ser på det som en fordel videre i oppkjøringa mot sesonga mot Englands øverste liga, Womens Super League, som de for første gang spiller i år.

– Jeg er glad for at vi tapte skal jeg være ærlig, fordi det betyr at jeg ikke må overtale og selge det harde arbeidet til spillerne under oppkjøringa. Vi har lært masse. Det er mye å gjøre for meg som hovedtrener og mye å gjøre for spillerne. Standaren på hvordan vi spiller er mye høyre enn det vi fikk vist i kveld.

Manchester United spiller, Leah Galton, var klar på at laget ikke hadde undervurdert Vålerenga før kampen og var imponert over Oslo-laget. Likevel var hun klar på at laget hadde en jobb å gjøre foran seg før sesongstart mot Manchester City.

– Det er en kjempe bra test for oss. Vi er så klart kun to uker inn i oppkjøringen til sesongen, så vi er ikke helt på topp enda. Vi er ikke helt der hvor vi skal være, men de (Vålerenga) er et bra lag, de så bra ut, så sterke ut, sentret baller rundt oss, så jeg tror det var en bra test for oss i dag, forteller Galton.

– Var du overrasket over nivået til Vålerenga?

– Nei, ikke i det hele tatt. Jeg syntes ikke vi undervurderte dem. Vi gjore flere videoanalyser av dem og de så bra ut, gode ut. De er nå i midten av sesongen og er i bedre form. Jeg syntes ikke vi spilte så bra, men vi kommer dit.

Mener fysikken var den største forskjellen

VIF-kaptein og Nederlandsk landslagsspiller, Shereida Spitse, fikk tidligere et attraktivt tilbud fra Manchester United, men valgte isteden å forlenge kontrakten med VIF for å fokusere på familiens beste. Hun innrømmer at hun i dag kanskje fikk svaret hun trengte på om det var et rett valg og mener den største forskjellen lå på det fysiske nivået under onsdagens kamp.

– Jeg tror jeg fikk svaret. Selvfølgelig er Manchester United et bra lag, men jeg syntes for eksempel at måten de presser på ikke er like tøft, at i Norge så er det mye tøffere fysisk, spesielt i serien. Sånn som vi spilte i dag med ballen er også mye bedre enn hva vi viste mot Sandviken for eksempel, så det er det viktig at vi tar med oss videre i kampen mot Røa på søndag. Jeg er veldig stolt av hvordan vi spilte i dag, forteller Spitse til Dagsavisen.

– Så du mener at du fikk inntrykk av at ligaen i Norge er tøffere enn i England?

– Ja, jeg tror det er tøffere. Selvfølgelig er det tøft i England også, så kan jeg vel egentlig ikke si mye om det siden jeg ikke har spilt der selv, men ut i fra hva jeg så i dag så syntes jeg det. I Norge liker lag å spille med mange tøffe dueller, jeg tror kanskje England spiller med litt begge deler, fortsetter hun.

– Er du fornøyd med valget du tok om å bli i Vålerenga?

Ja, jeg er stolt av at jeg fortsatt er her og så vet man aldri i fotball videre. Det var veldig gøy å spille i mot dem i dag, sånn at jeg kunne se hvordan type lag de har, det var ekstra gøy at vi vant 4-1, smiler 29-åringen.

Tøff

United-treneren sier seg enig i at fysikken ikke var på plass hos laget fra Manchester, og er noe hun tar med seg videre på trening fremover.

– Du kunne se de fysiske forskjellene på banen i dag. Det er mye av grunnen til at de (VIF) spilte så bra i dag, de var våkne på banen. Vi kom his for en test og det fikk vi, forteller Stoney.

Manchester United-spiller Leah Galton mener likevel at man ikke skal undervurdere det fysiske i engelsk fotball, til tross for at de hadde en litt dårligere kamp.

– Jeg tror fysikken går på spillere indivuelt. Noen spillere er tøffe, andre er ikke. Den egelske ligaen er helt klart tøff, jeg er ikke sikker på hvordan den norske serien er fordi jeg ikke har spilt eller sett det før, men ut i fra hva de (VIF) viste her ute i dag så ser det klart ut som at det er en tøff serie, forteller hun.

Vålerenga møter Røa borte til en toppkamp på søndag i sin andre kamp i høstsesongen så langt. Etter onsdagens kamp tar laget med seg selvtillit og skal kjempe om poeng.