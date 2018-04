Sport

KOMMENTAR

For første gang i år noterte vi et tosifret antall sjanser for Vålerenga med Daniel Fredheim Holm som hovmester. Og med Samuel Kari Fridjonsson som servitør. At islendingen til slutt fikk en scoring var kveldens understatement. Lagets eneste spiller som drømmer om VM-deltagelse i sommer ble skadet da han scoret sitt første og VIFs femte for kvelden. At laget spilte mot to mann i 85 minutter bedret selvsagt betingelsene. Men jobben skal utøres.

Et lag kan vel knapt få en verre åpning enn det Start opplevde. På slutten av oppvarmingen ble veteran-keeper Håkon Opdal skadet, etter fire minutter ble kaptein Simon Larsen korrekt utvist. Med dette var to av søylene i et ungt Start-lag satt ut av spill. Vålerenga takket og bukket, Daniel Fredheim Holm satte et av årets mest arrogante frispark rett i garnet og laget produserte sjanser på samlebånd. Vi talte sju VIF-sjanser før pause mot Starts ene. Da er det dårlig uttelling å bare lede 2-1.

Men dette ble altså den kampen i år der Vålerenga skapte flest sjanser foran sine begeistrede supportere som hadde reist sørover i et imponerende antall. De hadde valgt riktig kamp. Med spill elleve mot ti og mot et Startlag som leverte balltap på rekke og rad, kunne Chidera Ejue og Bård Finne utnytte begge kantene. Men det var Daniel Fredheim Holm s detaljer vi nøt denne kvelden. Og Samuel Kari Fridjonssons evne til å komme i posisjon uten å score. Et skudd gikk i stanga, neste gang han kom alene med keeper leverte han et hælspark som i hvert fall ble målgivende. Da han endelig fikk tid og rom og scoret på langskudd, fikk han en smell i foten i skuddøyeblikket.

Akkurat det var underordnet for Vålerengas utsendte horder som overgikk kaptein Sabeltann i evnen til å ta for seg. Start ble mer og mer hjelpeløse foran en usikker reservekeeper. Mange syntes nesten synd på laget som er en kommersiell nysatsing i Kristiansand, men som så ut som et vaklende juniorlag da Vålerenga satte inn fem scoringer etter pause.

Vi skrev at Vålerenga nesten nøt hvert eneste minutt. Unntaket var da Start reduserte til 1-2 på sin første målsjanse. Felipe Carvalho hadde overtatt midtstopper-jobben etter Ivan Näsberg og Carvalho sto og så på da Tobias Christensen reduserte. Da meldte usikkerheten seg igjen. Men det gikk over. Og det var ikke elegant da Chidera Ejuke ville filme seg til straffespark etter at laget hadde scoret seks ganger. Han fikk fortjent gult kort.

I den tunge analysen av Vålerenga ble omstendigetene så spesielle at en reell analyse er umulig. Men seks scoringer kommer ikke av seg sjøl. For Vålerenga var seieren aller viktigst, deretter alle målene som nærmest gir et poeng ekstra. Aller viktigst var den roen de nå fikk inn i troppen igjen. For tre tap på rad hadde skapt uro på Valle. Nå kan de i stedet bare glede seg til at Molde er neste motstander poå Intility arena. Før det skal de håndtere Årvoll i første runde i cupen. Tre kamper i uka er slik Ronny Deila vil ha det. Og ambisjonen er å komme langt i cupen også.

Vålerenga er laget som kan svinge fra det briljante til det pinlige, som mange andre norske lag. Man skal ikke lenger tilbake enn til i fjør høst for å minnes om det. Laget vant 7-1 i Stavanger, mens det slapp inn fem mål i Sogndal. Hvordan fortsettelsen vil bli, vet ingen. Men selvtillit var det i hvert fall noen i blå drakt som fikk denne kvelden. Og en god opplevelse. Det siste skal ikke undervurderes i denne bransjen.

Hvordan målene til VIF kom? Slik:

0-1: Danie fredheim Holm på frispark fra 17 meter. La ballen over muren og opp til høyre for keeper.

0-2: Sam Johnson avslutter på volley etter at Start har mistet ballen på vei ut.

1-3: Bård Finne setter returen etter at Samuel Kari Fridjonsson har bommet på en skuddmulighet igjen.

1-4: Chidera Ejuke etter at Fridjonsson kom alene, men denne gang hælflikket han videre til Ejuke som satte ballen via stanga i mål.

1-5: Samuel Kari Fridjonsson skyter upresset fra 20 meter ned i keepers høyre hjørme.

1-6: Jonatan Tollås Nation vinner duellen i lufta etter corner og stanger inn kveldens siste.

KAMPFAKTA

Start – Vålerenga 1-6 (1-2)

Sør arena: 5007 tilskuere.

Mål: 0-1 Daniel Fredheim Holm (6), 0-2 Sam Johnson (25), 1-2 Tobias Christensen (29), 1-3 Bård Finne (51), 1-4 Chidera Ejuke (53), 1-5 Samuel Kari Fridjonsson (66), 1-6 Jonatan Tollås Nation (70).

Dommer: Kai Erik Steen, Gneist.

Gult kort: Kristjan Floki Finnbogason, Start, Chidera Ejuke, Vålerenga.

Rødt kort: Simon Andreas Larsen (5), Start.

Lagene:

Start (4-3-3): Benjamin Boujar – Eirik Wichne (Afeez Aremu fra 46.), Damion Lowe, Simon Andreas Larsen, Elliot Käck – Kasper Skaanes (Niklas Sandberg fra 71.), Isaac Twum, Adnan Hadžic – Tobias Christensen, Kristjan Floki Finnbogason, Kevin Kabran (Mathias Bringaker fra 76.).

Vålerenga (4-3-3): Adam Larsen Kwarasey – Amin Nouri, Jonatan Tollås Nation, Felipe Carvalho, Sam Adekugbe – Samuel Kari Fridjonsson (Abdi Ibrahim fra 69.), Daniel Fredheim Holm (Ernest Agyiri fra 67.), Magnus Lekven – Chidera Ejuke, Sam Johnson (Peter Godly Michael fra 75.), Bård Finne.