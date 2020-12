Beslutningen ble tatt av UEFA etter at norske myndigheter ved smittevernoverlegen i Oslo torsdag formiddag bekreftet at Brøndbys spillere er satt i karantene.

Brøndbys damelag kom til Oslo onsdag og hadde sin ene trening på Intility Arena onsdag kveld. VIF-trener Jack Majgaard Jensen er selv fra Brøndby og så fram til å møte tidligere kollegaer.

Her er pressemeldingen som Vålerenga sendte ut torsdag:

"Bakgrunnen til avlysningen er at en av Brøndbys spillere testet positivt for covid-19 etter trening mandag kveld (7/12). Denne spilleren deltok på hele treningen og var i garderoben sammen med de andre Brøndby-spillerne.

I henhold til UEFA-protokollen er det nasjonale myndigheter som bestemmer karantenebestemmelser, og både danske og norske regler sier at spillere som regnes som nærkontakt skal i karantene. I dette tilfellet skulle de danske spillerne vært i karantene i Danmark fram til fredag 11.12., slik Brøndby har forklart regelverket til UEFA og Vålerenga Fotball.

Ettersom Brøndby reiste med spillere som skulle vært i karantene, kan ikke kampen på Intility Arena gjennomføres som planlagt.

- Vi synes det naturligvis er trist at kampen ikke kan gjennomføres, men aksepterer selvsagt at dette ikke lar seg gjøre med dagens smittevernsregler. Det viktigste hensynet er helsen til alle som er involvert i en fotballkamp, og har derfor forståelse for at beslutningen ble som den ble. Nå retter vi i stedet fokus inn på cupfinalen på søndag, forteller daglig leder i Vålerenga Fotball Morten Grødahl.

Ingen i Vålerenga har vært i nærkontakt med Brøndby-leieren.

Hva som skjer med returkampen i Danmark, som er satt opp til onsdag 16.12. klokka 18, er fortsatt uklart, men klubbene er anmodet om å planlegge at kampen går som oppsatt.

Vålerenga møter LSK Kvinner i cupfinalen førstkommende søndag klokka 15.30 på Ullevaal Stadion."

Når hjemmekampen mot Brøndby da skal spilles er det mange i VIF-miljøet som er spent på. Flere av deres internasjonale spillere hadde planlagt hjemreise til juleferie etter kampen i Danmark i neste uke.