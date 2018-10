Sport

Ikke noe å spille for? Om Vålerengas egen ambisjon kjeder livet av deg, kan høstjakta være interessant på Valle.

For seieren over Start betyr at Vålerenga har noe konkret å spille om i høst. Hver plass opp på tabellen betyr ekstra penger i kassa, og skulle Rosenborg vinne cupfinalen kan også fjerdeplassen gi Europaspill neste sesong. Med den gullgruven Europaligaen er blitt, er det absolutt noe å prioritere.

Men hva var Vålerengas målsetting i år? 6. plass. Der de nå ligger. En middelhavsfarer på trygg grunn. Ikke noe som setter fyr på Oslo og omegn, men som har vist seg ganske realistisk. Ronny Deila mener han bygger reisverket nå, og etter to 2–3 tap kom den viktige oppturen med motsatte sifre. Men et solid VIF ville slått Start 3–0. Et lett vaklende VIF vant 3–2.

Og slikt sett ble denne kampen en oppsummering av hele VIF-året 2018. To skritt fram og ett tilbake. Det som så solid ut, avsluttet kaotisk og lettere panikkartet.

Hvordan få inn stabilitet? Det spørsmålet stilles i grunnen av alle lag i Eliteserien. Sarpsborg 08 vant Europa-plassen i fjor etter en sterk sesong. Etter at de debuterte i Europaligaen i høst har de tapt seks seriekamper på rad. I alle andre klubber ville ropet om krise vært unisont, ikke minst i VIF. I Sarpsborg ser man bare fram mot neste kamp i Europaligaen på torsdag.

Vålerenga er midt på tabellen i serien og ute av cupen. Seriemedalje er sju poeng unna, fjerdeplass fem. Det er 18 poeng igjen å spille om. Ser man på det gjenværende kampprogrammet er det fullt mulig å fokusere høstjakta. Kristiansund, Sarpsborg 08 og Ranheim gjenstår i de tre hjemmekampene. Stabæk, Strømsgodset og Bodø/Glimt borte.

Alle kampene kan vinnes. Og tapes. Som VIF anno 2018.