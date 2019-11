Av Even Lübeck

TELENOR ARENA (Dagsavisen): Vålerenga hadde ingen verdens ting å stille opp med i cupfinalen mot LSK Kvinner. Fra dommer Ingvild Aarland blåste i gang oppgjøret til hun blåste det av 90 minutter senere, handlet alt om ett lag. De gulkledde var først oppe i alle dueller, trillet til tider ball i hatt med Vålerenga og hadde stålkontroll på cupfinalen.

Ballen lå i målet bak Seabert allerede etter to minutter, men heldigvis for de blåkledde var det vinket for offside. Få viste hva som da skulle skje de neste 45 minuttene.

Noen minutter senere scoret LSK igjen, men nok en gang ble scoringen annullert for offside.

Sov defensivt

Men på det tredje forsøket ble det ikke vinket. Elise Thorsnes utnyttet en stygg feilpasning, dro seg inn på Vålerengas halvdel og satte fart mot mål. Spissen tok ett touch inn i banen før hun banket løs med høyrefoten. Skuddet var fint plassert nede i det venstre hjørnet.

Ni minutter senere satt den igjen for de gulkledde. Etter et Vålerenga-angrep kom Emilie Nautnes alene med Hannah Seabert. Hun tok sjansen på å bryte på 17 meter, men feilberegnet og ble dratt av. Nautnes hadde få problemer med å sette inn ballen i det åpne nettet.

Vålerenga klarte aldri å komme seg inn i omgangen. Nautnes ble tomålsscorer fem minutter senere da hun ble satt opp av Synne Skinnes Hansen. Sistnevnte kom seg ned til dødlinja, så opp og fant en fremadstormende Nautnes på åtte meter. Hun banket ballen opp i nettaket og sørget for 3-0.

Og på overtid av den første omgangen lå den igjen bak Seabert. Therese Sessy Åsland fikk ballen inne i 16-meteren til Vålerenga, la til rette med ett touch og skjøt den kontant i mål. Dermed sto det 4-0 på måltavla til pause.

Vålerenga skapte ingen farligheter for Cecilie Fiskerstrand i løpet av de første 45 minuttene.

«Nytt» VIF-lag etter pause

De blåkledde hadde nok fått en hårføner i pausen, for de kom ut i den andre omgangen med en helt ny giv og iver. VIF var mer på og skapte mer de første fem minuttene av den andre omgangen enn i hele den første.

Reduseringen var et faktum seks minutter ut i den andre omgangen. Ajara Nchout Njoya stanget inn reduseringen etter et lekkert VIF-angrep.

Likevel varte håpet bare i seks-syv minutter. Vålerenga sov defensivt da LSK kom, og Anja Sønstevold fikk stå upresset på åtte meter og skyte. Ballen gikk via tverrliggeren og i mål. Da sto det 5-1, og alt håp var ute.

Kampen dabbet kraftig av etter LSKs femte scoring. Stortalentet Celin Bizet Ildhusøy kom inn med 20 minutter igjen, men klarte ikke å gjøre stort, drøyt et døgn etter at hun var kaptein på Vålerenga sitt J19-lag som tapte 1-9 for Klepp.

Utenom det sto Hannah Seabert en god kamp, utenom feilberegningen hennes på 2-0-scoringen til LSK. Hun hadde flere gode redninger, spesielt i 2.omgang.

Etter kampen var det en betuttet VIF-gjeng som gikk bort til de fremmøtte fra Klanen.

KAMPFAKTA:

LSK Kvinner-Vålerenga 5-1 (4-0)

Cupfinale for kvinner

Telenor Arena, 5142 tilskuere.

Mål: 1-0 Elise Thorsnes 11, 2-0 Emilie Nautnes 20, 3-0 Nautnes 25, 4-0 Therese Sessy Åsland, 4-1 Ajara Nchout Njoya 51, 5-1 Anja Nøstevold 57.

Gule kort: Anja Sønstevold, LSK. Sherida Spitse, VIF.

Vålerenga: Hannah Seabert – Andrine Tomter (Stine Reinås inn 46.), Maruschka Waldus, Tina Konradsen, Stine Pedersen – Sherida Spitse, Victoria Ludvigsen, Dejana Stefanovic (Celin Bizet Ildhusøy inn 68.) – Rikke Madsen, Ajara Nchout Njoya, Marie Dølvik Markussen.