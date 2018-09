Vålerenga vant seriestarten elegant

Sport

VIF-trener Roy Johansen må ha mange tanker i hodet samtidig i jobben som hovedtrener i Vålerenga, men søndag fikk han i hvert fall en inspirerende seriestart da fjorårets tapende NM-finalist ble sendt hjem fra Furuset Forum uten å ha scoret et eneste mål. Og reservearenaen blir stadig viktigere for VIF ettersom det virker som Jordal amfi ikke blir ferdig før i 2020.

Derfor var det et godt signal at over 1200 tilskuere kom til åpningskampen. Roy Johansen har som ambisjon om å melde VIF inn i medaljekampen igjen og om åpningskampen var noen rettesnor, er laget på riktig vei.

Gamle helter

Vålerenga har styrket laget i sommer blant andre med gamle helter og en av dem åpnet scoringene for VIF. Lars Erik Spets er tilbake i Get-ligaen etter to års fravær og han viste klokskap da han var framme på Filip Gunnarssons pasning.

Spets assisterte selv Jonas Oppøyen fram til 2-0-scoringen i midtperioden. Vålerenga dominerte omgangen, men klarte ikke å sette sjansene. Enda klarere ble presset i sisteperioden. Seieren kunne blitt betydelig større for VIF.

Vålerengas veteran Martin Laumann Ylven økte til 3-0 tidlig i tredje periode. Og det ble med en scoring i hver periode. Men det holdt i massevis for VIF denne kvelden. Lillehammer har store ambisjoner, men gjorde de forsvarsfeilene VIF unngikk.

Vant skuddstatistikken klart

Mens fjorårets premiere endte med tap, har VIF kommet bedre ut nå. Laget vant skuddstatistikken 11-8, 11-8 og 16-5. Det viser også at de sto løpet best i denne åpningskampen.

Den litt haltende sesongen startet lørdag da Ringerike sensasjonelt slo Frisk Asker etter straffeslag.

Åpningsrunden avsluttes tirsdag. Da tar Storhamar imot Stavanger, mens Stjernen møter Sparta.

KAMPFAKTA

Eliteserien i ishockey, 1. runde søndag:

Vålerenga – Lillehammer 3-0 (1-0, 1-0, 1-0)

Furuset Forum: 1262 tilskuere

Mål:

1. periode: 1-0 (12.51) Lars Erik Spets (Filip Gunnarsson, Petter Grønstad).

2. periode: 2-0 (27.25) Jonas Oppøyen (Spets).

3. periode: 3-0 (47.38) Martin Laumann Ylven (Axel Eidstedt).

Dommere: Robin Berg, Stjernen og Christian Persson, Ski.

Utvisninger Vålerenga 8 x 2 min. og 1 x 10 min. Lillehammer 11 x 2 min. og 1 x 10 min.

Spilt lørdag: Frisk Asker - Ringerike 4-5 e.str. (2-2, 2-1, 0-1, 0-0, 0-1).

Spilles tirsdag: Stjernen – Sparta, Storhamar – Stavanger.