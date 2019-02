Vålerenga trygget tabelledelsen

Av Jonas Berge

Etter en målløs første periode og kun én scoring signert Daniel Sørvik i annen periode skrudde serielederen på turboen i Furuset Forum.

Rasmus Alholm gjorde to mål for blåtrøyene, mens Tobias Lindström og Mats Trygg fikk hver sin nettkjenning. Victor Björkung og Viktor Granholm scoret for Frisk Asker i sluttminuttene.

Seieren gjør at Vålerenga fremdeles troner øverst på tabellen med sju poeng ned til Storhamar etter 42 kamper. Stavanger Oilers innehar tredjeplassen med 85 poeng.

Målrikt ble det også da Sparta fikk besøk av Lillehammer. Med 3-3 på tavla måtte det spilleforlenging til for å skille lagene. Stian Nystuen brukte kun 20 sekunder på å bli den store helten da hun sikret to poeng for Lillehammer.

I feiringene oppsto det tumulter da Didrik Nøkleby Svendsen og Adrian Danielsen gikk i tottene på hverandre. I 2017 fikk Svendsen 20 kampers karantene for et masseslagsmål. Nå kan det vente flere kampers karantene for 24-åringen.

Eliteserien ishockey lørdag, 46. runde:

Vålerenga – Frisk Asker 5-2 (0-0, 1-0, 4-2)

Furuset Forum: 1484 tilskuere.

Mål:

1. periode: Ingen.

2. periode: 1-0 (28.49) Daniel Sørvik (Petter Grønstad, Morten Ask).

3. periode: 2-0 (41.19) Tobias Lindström (Rasmus Ahlholm, Martin Røymark), 3-0 (41.52) Ahlholm (Oskar Ekelund, Røymark), 4-0 (53.37) Ahlholm (Ekelund, Stefan Espeland), 5-0 (56.21) Mats Trygg (Ask, Martin Laumann Ylven), 5-1 (58.15) Viktor Granholm (Sebastian Johansen, Christian Kåsastul), 5-2 (58.57) Victor Björkung (Mats Frøshaug).

Dommere: Tommy Søstumoen, Storhamar og Robin Berg, Stjernen.

Utvisninger: Vålerenga 3 x 2 min. Frisk Asker 10 x 2 min. og 1 x 10 min.

Sparta – Lillehammer 3-4 e.f. (2-2, 1-1, 0-0, 0-1)

Sparta amfi: 1865 tilskuere.

Mål:

1. periode: 0-1 (4.27) Parker Bowles (Joey Benik, Stian Kaltrud Nystuen), 1-1 (10.36) Didrik Svendsen (Håkon Løken Pedersen, Martin Grönberg), 2-1 (11.13) Scott Allen (Jonas Meisingset, Niklas Roest), 2-2 (17.12) Austin Cangelosi (Justin Hickman, Emil Nyhus).

2. periode: 3-2 (31.23) Christoffer Karlsen (Grönberg), 3-3 (34.51) Nyhus.

3. periode: Ingen.

Forlengning 3-4 (60.20) Nystuen (Cangelosi).

Dommere: Tor Olav Johnsen, Manglerud Star og Marcus Wannerstedt, Ski.

Utvisninger: Sparta 3 x 2 min. Lillehammer 7 x 2 min.