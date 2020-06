Vålerenga tapte fortjent for Jerv

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Torsdag spilte VIF treningskamp mot Mjøndalen på Consto Arena, da med en tilnærmet lik toppet startellever. Det endte med en solid 2-0-seier etter en meget god 2.omgang. Fredag skulle talentene og de som banker på døra til startelleveren spille mot OBOS-ligalaget Jerv. Ingen av de elleve som startet mot MIF var i troppen mot Jerv fredag utenom Kristoffer Klaesson. Målvakten var på benken gjennom hele oppgjøret på Intility.

De kan ikke ha overbevist trener Dag-Eilev Fagermo stort, for det var en tannløs forestilling fra de blåkledde. Oppgjøret endte «bare» 2-1 til Jerv, og det kunne blitt så mye mer etter at det var de gulkledde som hadde de største sjansene gjennom hele kampen.

Holm god i 1.omgang, Camara og Michael slet

Jerv var ikke langt unna å ta ledelsen etter drøye kvarteret. Et frispark ble slått hardt inn i boks, og det var bare tilfeldigheter at ballen ble stusset av et VIF-hode utenfor målet til Haug.

VIF slet de første 20 minuttene med å få til noe som helst spill, og det var Jerv som var det førende laget.

Utover i omgangen så Odin Thiago Holm til å trives bedre og bedre til venstre i en trio på midten, og sto bak mye av det VIF skapte. Høyrekanten Deyver Vega så også ut til å være komfortabel med å dra seg inn i banen og enten skyte eller sentre, men flere av forsøkene hans gikk i den berømte blokka.

Osame Sahroui, som markerte seg i treningskampene før koronapausen, kunne ikke spille på grunn av en liten kjenning i ankelen. Ingenting alvorlig, opplyser VIF til Dagsavisen.

Samtidig slet Ousame Camara med touchet og beslutningsevnen (som sist sesong), og Peter Michael klarte aldri å involvere seg på topp. Det kladdet mye offensivt for VIF de første 35 minuttene, som ikke klarte å sette Jerv-målvakt Øystein Øvretveit på prøve.

To brukbare VIF-muligheter

Så klarte Camara å krangle med seg ballen inn i boksen, før han fikk skutt fra åtte-ni meter. Forsøket gikk via en gulkledd og i nettveggen. Det var VIFs første mulighet, og da viste klokka 36 spilte minutter.

Vega var så nære to minutter senere. Han prøvde å curle ballen i lengste fra 16-17 meter, men forsøket gikk en liten meter utenfor. Da begynte også himmelslusene å åpne seg opp.

Og akkurat da det begynte å øse ned, traff Jerv treverket. Torje Wichne fikk stå upresset på 18 meter og skyte. Det smalt i tverrliggeren bak en utspilt Haug. Omgangen var så kjedelig og dårlig at dommeren valgte å blåse av fem sekunder før 45 spilte minutter.

Fortjent Jerv-scoring ganger to

Jerv tok ledelsen etter 54 spilte minutter, og det var også fortjent.

Først reddet Fredrik Holmé på strek etter en corner, før Johan Lædre Bjørdal headet ballen i eget mål etter en innersvinger i boks. Uheldig? Tja, men en merkelig scoring. Han så ut til å heade ballen i det han var på vei ned fra hoppet sitt. Uansett – 0-1 var et faktum.

Gjestene fortsatte å kjøre på også etter scoringen. Ole Marius Håbestad holdt på å stusse ballen i mål til 2-0 etter halvspilt 2.omgang, men den gikk like over mål.

Men 0-2 kom, og det var Håbestad som satte inn kampens andre da han kom alene med Haug. Han banket ballen i nettaket.

Samme mann hadde en god mulighet til å gjøre 0-3 med ti minutter igjen da han igjen kom alene med Haug, men denne gangen gikk avslutningen like utenfor.

Innbytter Kevin Ogudugu var farlig frempå etter 87 minutter da han skjøt i tverrliggeren, før Godley Michael reduserte til 1-2 ut av intet like etter. Han spilte vegg med Felix Horn Myhre og banket ballen i lengste hjørnet.En god prestasjon.

Mer skjedde ikke. Jerv vant fullt fortjent 2-1. Det var generelt fryktelig lite å rope hurra for, for VIF. Enn godt at det er elleve dager til seriestart og at ikke mange av de som var utpå matta på fredag starter seriepremieren mot Sarpsborg 08, for da kan det bli en tung sesong…

PS. Florind Lokaj fikk sin debut på A-laget da han spilte 2. omgang.

Vi kommer med reaksjoner.

Treningskamper menn fredag:

Vålerenga - Jerv 1-2 (0-0)

Intiity arena: Stengt for publium.

Mål: 0-1 selvmål Johan Lædre Bjørdal (53), 0-2 Ole Marius Håbestad (67), 1-2 Peter Godly Michael (87)

VIF startet slik: Kjetil Haug - Fredrik Holme, Johan Lædre Bjørdal, Brage Skaret, Oskar Opsahl (Florind Lokaj 46) - Odin Thiago Holm (Kevin Ogudogu 46), Felix Horn Myhre, Erik Israelsson - Deyvor Vega, Peter Godly Michael, Ousmanae Camara (Marcus Melchior 75)