Vålerenga straffet Storhamar foran rekordpublikum

Når man er fulle av selvtillit og tro på egen styrke kommer man langt i hockey.

Vålerenga har ikke tapt en kamp etter ordinær tid siden 27. november mot nettopp Storhamar. I 2019 vet ikke VIF hva det betyr å tape.

Og slik startet dette oppgjøret foran "mætt fjøs", det vil si 7115 tilskuere i CC Arena, tidligere Hamar OL-amfi. Og ny publikusmrekord for en seriekamp på Hamar.

Kun "hockey classic" i Haakons Hall og på Fredrikstad stadion har samlet større publikum for en seriekamp i Norge.

– Vi skal ødelegge festen for Storhamar, sa VIFs Axel Eidstedt til TV 2 før første dropp. Og han fikk helt rett.

Keeper-trøbbel

For etter at Storhamar festet grepet, var det Vålerenga som scoret først. Storhamars keeper Olof Østlund ga en retur og da var Martin Laumann Ylven på plass og ga VIF ledelsen mot spillets gang. Thomas Olsen regisserte det angrepet.

Og det ble enda stillere snaue to minutter senere da Brede Csiszar både fikk tid og plass til å sikte og hamret inn den andre pucken bak en vaklende Østlund.

– Keepertabbe, ropte noen.

– Aggressivt VIF-spill, mente andre.

Men det sa igjen noe om effektivteten til VIF at de vant 1. perioden 2-0 etter at Storhamar vant skuddstatistikken 13-7. Ledelsen kunne blitt enda større da Martin Røymark banket pucken i stolpen.

Endelig i overtall

I midtperioden slo Storhamar tilbake etter to scringer i overtall. Begge signert Aaron Irving. Først med et slagskudd etter dropp, så et hensynsløst langskudd. Vålerenga hadde ikke lyktes i sine overtallsperioder, men det skulle endre seg.

Det var mange som mente at Morten Ask kastet seg da han Kurt Davis måtte i utvisningsboksen, men overtallet ga VIF ledelsen igjen.

Kaptein Tobias Lindström viste fram sitt håndleddskudd da han vippet inn lagets tredje.

Storhamar var i harnisk over utvisningen, Vålerenga jublet over uttellingen.

Og bare halvannet minutt senere smalt det igjen. Kveldens flotteste kontring ble regissert av Martin Røymark og Colin Spaberg Olsen. Sistnevnte timet mottaket og sendte 4-2 langs isen bak Østlund.

Lar seg ikke bryte ned

Også i den andre perioden vant Storhamar skuddstatistikken (12-8), men hva hjelper det når motstanderen er langt mer effektive?

Hjemmelaget prøvde desperat å komme tilbake igjen i den siste perioden, men det ble en stillingskrig mellom to lag som utmattet hverandre. Også denne perioden hadde Storhamar flest skudd på mål, men de var sjelden farlige.

Dermed har Vålerenga slått Storhamar i andre kamp på rad og for første gang denne sesongen ble det borteseier mellom disse lagene.

VIF er øverst på tabellen igjen. Trener Roy Johansen mener de overpresterer i forhold til bredden i stallen, men det så ikke slik ut denne kvelden.

Niende seier på rad

Så lenge keeperen heter Steffen Søberg og det jobbes like hardt kollektivt er Vålerenga et lag det per i dag er umulig for andre norske lag å bryte ned.

Ni seiere på rad, seks gevisnter av seks mulige så langt i år. VIF har nå fire poengs ledelse på Storhamar, og har attpåtil en kamp til gode. Lagene møtes en gang til i seriespillet.

Bestemannsprisene gikk til Aaron Irving og Colin Spaberg Olsen.

Det tøffe kampprogrammet fortsetter: Manglerud Star kommer til Furuset torsdag, så kommer en ny syretest kommende lørdag: Stavanger Oilers i Stavanger.

Men VIF-spillerne bare gleder seg....

Eliteserien ishockey søndag, 41. runde:

Manglerud Star – Lillehammer 4-5 e.f. (1-1, 2-1, 1-2, 0-1), Storhamar – Vålerenga 2-4 (0-2, 2-2, 0-0).

Spilt lørdag: Stavanger – Ringerike 5-2 (1-1, 3-0, 1-1), Sparta – Frisk Asker 2-3 (1-2, 1-0, 0-1).