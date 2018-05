Vålerenga sparer ingen mot Skeid

Sport

Vålerenga tar ingen sjanser i tredje runde i cupen og for første gang i år er også kaptein Daniel Fredheim Holm med i kamptroppen som Ronny Deila og trenerapparatet tok ut tirsdag.

– Jeg har stått over de første cuprundene for å spare meg litt, men nå er jeg klar for tre kamper i uka, sier Daniel Fredheim Holm til Dagsavisen.

Etter uavgjort mot sin gamle lagkamerat Christian Grindheim mot Haugesund, møter han ingen gamle kjente mot Skeid. Bortsett fra Morten Berre som er assistenttrener.

Skadede spillere tilbake

Fredheim Holm har ikke møtt Skeid i obligatorisk kamp siden han forlot klubben i 2004.

Vålerenga har slitt med skader, men nå er samtlige tilbake. Det betyr at også Magnus Lekven og Fitim Azemi er med i troppen. Nytt navn er midtstopperen Jonas Levernes som spilte for 2. laget mot Hødd mandag. Marcus Sandberg tar antagelig plassen i mål, som han gjorde i de to første cuprundene. Mot Grorud reddet han et straffespark.

I troppen er også Klanens nye helt, Felipe Carvalho. Hans raid og kanonskudd mot Haugesund vakte oppsikt.

– Jeg gjør alt for laget. Men hvis jeg får plass og rom går jeg fram for å prøve, sier 24 år gamle Carvalho som dermed har scoret både i serie og cup den siste uka.

Matchvinner mot Grorud

For han ble også matchvinner i den tøffe cupkampen mot Grorud 1. mai. Mot Skeid venter en ligende opplevelser.

-– Disse kampene viser at vi må være på hele tiden. Det er tett program, men dette liker vi, sa Carvalho til Dagsavisen etter oppgjøret mot Haugesund.

Han synes den norske cupen er sjarmerende med at de beste møter lokale lag i de første rundene.

– Men vi kan ikke slippe oss ned. Vålerenga er et kollektiv der alle jobber hardt for hverandre, sier Felipe Carvalho som er oppokst på grensa mellom Uruguay og Brasil.

– Ja, jeg har mye fotball i blodet, gliser han.

På Nordre Åsen på Grefsen har man trykket opp 3000 billetter til kampen. Kommer det så mange, blir det trangt rundt det som var Skeids gamle treningsfelt.

Kampstart er 19.15 og rett etter kampslutt trekkes 4. runde.

VIFs tropp mot Skeid:

Keepere: Marcus Sandberg og Adam Larsen Kwarasey.

Forsvarsspillere: Amin Nouri, Ivan Näsberg, Sam Adekugbe, Christian Borchrevink, Felipe Carvalho, Joatan Tollås Nation, Jonas Levernes.

Midtbanespillere: Daniel Fredheim Holm, Abdi Ibrahim, Magnus Grødem, Samuel Kari Frijonsson, Felix Horn Myhre, Magnus Lekven.

Angrepsspillere: Chidersa Ejuke, Peter Godly Michael, Sam Johnson, Simen Juklerød, Bård Finne.