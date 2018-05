Vålerenga snudde 0-2 til seier på overtid

Sport

Grand Bodø kom til Intility arena søndag med fem strake tap og dette var en kamp Vålerenga skulle styre fra start til mål. Det gjorde de delvis også, men et uhyre effektivt Grand-lag scoret to ganger på kontringer mot et usedvanlig passivt VIF-forsvar.

Men når et lag presser i nesten samfulle nitti minutter skal det mye gjøres ikke å få uttelling. Grand Bodø ledet 1-0 ved pause og da Vilde Fjelldal økte til 2-0 tre minutter etter pause, begynte uroen å bre seg både på bane, benk og tribune.

For Vålerenga ble kampen reddet av at laget fikk straffespark bare minuttet etter Bodøjentenes andre mål og Isabell Herlovsen satte reduseringen sikkert i mål.

Det var startsignalet for en langspurt fra VIF som fikk uttelling i det 90. spilleminutt.

Men først den smarte utligningen til 2-2 21 minutter før slutt. Et av banens største taenter, 16 år gamle Celin Bizet Ildhushøy, viste ro i avslutningen da hun sendte inn Vålerengas andre scoring for dagen.

Stormløpet fortsatte. Herlovsen skjøt i tverrliggeren og et mål ble tvilsomt annullert for offside. Grand Bodø fikk en hodeskade etter alle byttene var foretatt og måtte avslutte med ti spillere. Det merket de også.

Da klokka bikket 90 minutter kom innbytter Marie Dølvik Markussen ned til dødlinja på venstresida, hun fikk ballen inn i et overbefolket felt der Ingrid Schjelderup møtte ballen først og vippet den videre inn i nettet.

Dermed havnet de tre poengene ikke i Bodø, men på Oslo øst.

KAMPFAKTA

Eliteserien fotball kvinner søndag, 7. runde:

Vålerenga – Grand Bodø 3-2 (0-1) Intility arena: 281 tilskuere. Mål: 0-1 Anne-Marthe Birkeland (32), 0-2 Vilde Anett Fjelldal (48), 1-2 Isabell Herlovsen (str. 49), 2-2 Celin Bizet Ildhusøy (69), 3-2 Ingrid Schjelderup (90).

Trondheims-Ørn – Arna-Bjørnar 2-6 (1-3)

178 tilskuere.

Mål: 0-1 Maria Brochmann (6), 0-2 Maria Brochmann (21), 0-3 Amalie Eikeland (42), 1-3 Malin Sunde (43), 2-3 Julie Adserø (59), 2-4 Lisa Naalsund (66), 2-5 Ingrid Stenevik (85), 2-6 Eikeland (90).

Dommer Robert Eggen, Trønder-Lyn.

Gult kort: Mali Milleås Næss, Cesilia Andreasen, Trondheims-Ørn, Ingrid Stenevik, Vilde Bøe Risa, Karoline Hemvik Haugland, Arna-Bjørnar.

Rødt kort: Kristine Nøstmo (84), Trondheims-Ørn.