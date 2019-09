Vålerenga skjøt og skjøt, men klarte ikke score

Hampus Gustafsson scoret to ganger og bidro sterkt til at regjerende NM-mester Frisk Asker åpnet ishockeysesongen med seier over Vålerenga.

Vålerenga vant grunnserien sist sesong og vil naturlig nok være misfornøyd med å reise både mål- og poengløs fra Asker etter sesongåpningen.

Dahlberg reddet alt

Gjestene noterte 39 skudd på mål, men klarte aldri å overliste Frisks svært solide keeper Nicklas Dahlberg. Vålerenga vant faktisk skuddstatistikken i alle periodene (8-13, 10-13 og 5-13).

Men det blir som å telle målsjanser i fotball. Det gir ingen poeng.

Nettsus fikk derimot Gustafsson i motsatt ende. Han satte inn 1-0 på pasning fra veteranen Anders Bastiansen etter sju minutter. I annen periode doblet samme mann ledelsen for hjemmelaget.

Endre Medby satte inn 3-0-målet som punkterte kampen drøye tre minutter før slutt.

Johansen misfornøyd med dømmingen

To av Frisk Askers tre scoringer kom i overtall.

– Vi setter ikke sjansene og da går det slik, sa en skuffet VIF-trener Roy Johansen etter kampen. Han var kritisk til dommerne som han mente la lista for lavt med hensyn til utvisningene.

Spillemessig mente han Vålerenga var helt på høyde med hjemmelaget.

Frisk Asker har ambisjoner om å forsvare NM-tittelen. Og med en slik effektivtet skulle de ligge godt an...

Eliteserien ishockey menn lørdag:

Manglerud Star – Stavanger 1-8 (0-2, 1-3, 0-3)

Stjernen – Sparta 4-6 (1-3, 2-2, 1-1)

Storhamar – Lillehammer 3-2 e.f. (0-0, 1-1, 1-1, 1-0)

Frisk Asker – Vålerenga 3-0 (1-0, 1-0, 1-0)

Grüner – Narvik 5-1 (0-1, 3-0, 2-0).