Vålerenga skapte festen som var bestilt

Av Sindre Trygsland

Det ble med to mål, men det kunne vært langt flere for Oslo-laget som har vært feilfrie på hjemmebane denne sesongen. Fire kamper, fire seire og 9-1 i målforskjell er fasit for Ronny Deilas menn i hovedstaden.

Med tre poeng kan Vålerenga feire nasjonaldagen to poeng bak serieleder Molde som gikk på en smell mot Kristiansund. Odd har like mange poeng som seierelederen, men har dårligere målforskjell. Til gjengjeld har laget fra Skien en kamp til gode.

Til tider rundspilte de Strømsgodset. Aron Dønnums scoring etter 26 minutter og Herolind Shalas etter 68 minutter sørget for hjemmeseier.

Vålerenga-press

Allerede fra start viste hjemmelaget at dette var en kamp de skulle vinne. Godset har hatt en blytung sesongstart, og i opptakten til kampen, hadde trener Bjørn Petter Ingebretsen trukket seg av helsemessige årsaker. Laget ligger tredje sist på tabellen.

Vålerenga festet grepet, og etter cirka et kvarter kom den første store muligheten. Fitim Azemi ble spilt fri av Dønnom, men Godset-keeper Viljar Myhra reddet.

Det gjorde han ikke ti minutter senere. Vålerenga-back Efrain Juarez fant lagkamerat Dønnem. 21-åring dro seg inn i banen og banket inn avgjørelsen i det nærmeste hjørnet. Nesten en kopi av det han gjorde da han senket Odd på overtid for snaue tre uker siden.

Hjemmelaget fortsatte å styre. Tre minutter før pause kunne 1-0 blitt til 2-0. Matthias Vilhjalmsson dro til med et frekt saksespark, men Myhra fikk avverget.

På overtid i første omgang fikk gjestene sin første sjanse, men Mustafa Abdellaoues avslutning ble greit reddet av Adam Larsen Kwarasey.

Enorme sjanser

Den andre omgangen ble til tider et stormløp fra Vålerenga. Chidera Ejuke var igjen meget god. Fem minutter etter pause var han uhyre nær å score. Lynvingen avsluttet fra god posisjon, men Myhra stoppet avslutningen.

Deretter var lagkamerat Azemi nære å sette returen i mål.

Halvveis i omgangen var oppgjøret langt på vei avgjort. Innbytter Bård Finne fyrte av fra 10 meter. Avslutningen gikk i stolpen, men på returen ventet Shala og doblet til 2-0.

Noen minutter senere testet Finne skuddfoten igjen. Han avanserte framover i banen og fikk skyte upresset fra cirka 20 meter - like utenfor Strømsgodset-målet.

Håkon Wibe-Lund ledet Godset torsdag etter at trener Bjørn Petter Ingebretsen trakk seg av medisinske årsaker tidligere denne uken.

Eliteserien fotball menn torsdag, 8. runde:

Brann – Sarpsborg 08 2-1 (2-0)

Kristiansund – Molde 3-2 (2-2)

Odd – Ranheim 1-0 (0-0)

Rosenborg – Haugesund 0-2 (0-1)

Tromsø – Bodø/Glimt 1-2(1-0)

Viking – Stabæk 3-0 (0-0)

Mjøndalen – Lillestrøm 2-2 (2-0)

Vålerenga – Strømsgodset 2-0 (1-0).