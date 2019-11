Vålerenga sikret sølv og mesterliga-kvalifisering

Vålerenga hadde aldri tatt medalje i Toppserien før, og nå sikret de sølvet bak LSK Kvinner, laget de møter i cupfinalen om en uke. Medaljene fikk de smake på etter kampen i Arna Idrettspark lørdag.

Vikartrener Eli Landsem fikk se et VIF-lag som styrte hendelsene i Bergen, men der hjemmelaget yppet seg litt mot slutten. Kampen gikk på et knallhardt underlag og det var lenge tvil om kampen kunne bli spilt. Men dommeren godkjente forholdene på banen uten undervarme.

Måtte ha mer

Rikke Marie Madsen sendte VIF i ledelsen etter et kvarters spill da hjemmelagets offsidelinje sviktet. Victoria Ludvigsen leverte stikkeren som Madsen elegant satte opp i nettaket.

Men 1-0 er ingen sikker ledelse, det erfarte VIF i forrige serierunde da Avaldsnes utlignet på overtid og utsatte sølvfesten.

Les også kommentar: Veien videre for Vålerenga: https://www.dagsavisen.no/sport/valerengas-damer-sju-nasjoner-ett-lag-1.1619283

Derfor var det viktig at Marie Dølvik Markussen traff som hun gjorde litt senere i omgangen. Der fikk hun god hjelp av Arnas keeper Sandra Stavenes som skulle klarere en ball ut, men det endte i en direkte målgivende pasning til Markussen. Hun avanserte noen meter før hun satte ballen inn i det tomme målet.

Da kunne de tilreisende VIF-supporterne øke volumet på sangen om champions league.

På trenerjakt

Arna-Bjørnar hadde mye ball på den harde banen etter pause, men det ble aldri prekært foran VIF-keeper Hannah Seabert. I stedet var det Ajara Njoya som fikk omgangens største sjanse da hun alene med keeper satte ballen over mål etter en flott VIF-kontring.

Dermed er Vålerenga sikret minst to sølv denne sesongen, men nå er måsetningen å slå LSK Kvinner i cupfinalen i Telenor Arena. For klubben ønsker seg et rollebytte på toppen av norsk kvinnefotball.

For sesongen innebærer at laget skal spille kvalifisering til mesterliga neste sesong, noe som de fleste spillerne vil være med på. Men det store spenningsmomentet er hvem som skal trene laget etter at Monica Knudsen går over i en annen rolle i klubben.

Høstens suksesstrener-vikar Eli Landsem, skal løse den floken i løpet av kort tid.

Neste års Toppserie blir annerledes når den reduseres til ti lag som spiller dobbel serie etterfulgt av sju runder med sluttspill. Seriestart er 21. mars.

PS. Også Vålerenga damers juniorlag (J19) spiller cupfinale. De møter Klepp i finalen på Telenor Arena fredag kveld.

Toppserien kvinner lørdag, 22. og siste runde:

Arna-Bjørnar – Vålerenga 0-2 (0-2)

Mål: 0-1 Rikke Marie Madsen (15), 0-2 Marie Dølvik Markussen (23)

185 tilskuere.

Dommer: Karoline Marie Jensen, Furuflaten.

Øvrige kamper:

Avaldsnes – Trondheims-Ørn 0-1 (0-0)

Mål: 0-1 Julie Adserø (str. 89).

246 tilskuere.

Dommer: Sarah Fatemeh Zangeneh, Nordstrand.

Gult kort: Aivi Belinda Kerstin Luik, Avaldsnes, Emilie Marie Joramo, Trondheims-Ørn.

Rødt kort: Aivi Belinda Kerstin Luik (89), Avaldsnes.

Fart – Klepp 1-6 (1-3)

Mål: 0-1 Havana Marguerite Solaun (4), 0-2 Elisabeth Terland (9), 0-3 Terland (19), 1-3 Julie Blakstad (41), 1-4 Marthine Østenstad (50), 1-5 Solaun (56), 1-6 Matilde Alsaker Rogde (72).

93 tilskuere.

Dommer: Marit Buhaug Folstad, Buvik.

Ingen kort.

Kolbotn – Lyn 0-0

Røa – Sandviken 2-2 (1-0)

Mål: 1-0 Ingrid Stenevik (selvmål 41), 2-0 Vilde Anett Fjelldal (51), 2-1 Kennya Cordner (56), 2-2 Maria Brochmann (63).

530 tilskuere.

Dommer: Henrikke Holm Nervik, Trygg/Lade.

Gult kort: Kirvil Odden Sundsfjord, Frida Berg Lyshoel, Kamilla Aabel, Røa, Maria Dybwad Brochmann, Sandviken.

Stabæk – LSK 2-2 (0-0)

Mål: 0-1 Elise Thorsnes (60), 1-1 Melissa Bjånesøy (66), 1-2 Thorsnes (74), 2-2 Bjånesøy (78).

201 tilskuere.

Dommer: Veronika Fjeldvær, Stadsbygd.

Gull: LSK Kvinner 50 poeng

Sølv: Vålerenga 46 poeng

Bronse: Klepp 44 poeng

Nedrykk til 1. divisjon: Fart og Stabæk.

Kvalifisering om siste plass: Lyn