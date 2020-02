Vålerenga senket Oilers, bygger selvtillit før sluttspillet

Det nærmer seg sluttspillet i hockey og for Vålerenga var skalpen mot Oilers et boost for selvtilliten. Og hva gjør det med Oilers at laget nå har tre tap på de fire siste kampene?

– Litt flaks var det, men veldig deilig at jeg scorer mot topplagene, sa VIFs matchvinner Magnus Brekke Henriksen til TV2. Han ble matchvinner da han satte inn kampens siste mål tidlig i den tredje perioden. Oilers slurvet i eget forsvar og Henriksen fikk pucken rett foran mål.

Rar utvisning

Tobias Lindström satte kveldens første scoring mot slutten av første periode da VIF endelig fikk uttelling i overtall. Oilers slo tilbake og vant midtperioden 2-1, et av målene kom i overtall da Jonas Oppøyen pussig nok ble sendt i utvisningsboksen etter å ha vært i målgården.

Stavangers Greg Mauldin fikk en hamstringsskade og måtte hjelpes av isen. Amerikaneren krasjet kne mot kne med Leo Johansen Holmrast og ble liggende på isen i den intensive midtperioden. Oilers trenger veteranen i sluttspillet.

– Nå er vi med i kampen om 3. plassen inn mot sluttspillet. Vi var kanskje ikke best, vi henger litt i tauene da de tar ut keeper i sluttminuttene, men vi har en god keeper, sa trener Roy Johansen til TV2. Han ga ekstra pluss til keeper Steffen Søberg som har vært viktig for VIF i de siste kampene.

Tok ut keeper tidlig

For det var 2,46 igjen da Oilers tok ut keeper Henrik Holm og spilte i overtall for å presse inn utligningen i Furuset Forum. Men da var VIF-spillerne både heldige og dyktige da pucken danset i målgården ved flere anledninger.

- Denne seieren skulle vi ha, sier Henriksen.

Seieren betyr at VIF kan kapre den attraktive tredjeplassen som gir et bedre utgangspunkt i sluttspillet. De er nå bare ett poeng bak Lillehammer tre serierunder før slutt. Men på den veien venter blant andre Manglerud Star som kjemper febrilsk for å få den siste plassen.

Linus Rotbakken ble kåret til Vålerengas beste spiller da VIF fikk årets første seier mot den suverene seriemesteren.

VIF vant skuddstatistikken 27-23 (8-4, 12-8 og 5-11). De siste skuddene ble pepret mot VIF-buret i de to siste minuttene av kampen.

KAMPFAKTA

Eliteserien menn tirsdag:

Vålerenga – Stavanger 3-2 (1-0, 1-2, 1-0)

Furuset Forum: 1002 tilskuere.

1. periode: 1-0 (18.17) Tobias Lindström (Kalle Ekelund, Martin Røymark).

2. periode: 1-1 (21.02) Dan Kissel (Tommy Kristiansen), 1-2 (31.48) Kristiansen (Rylan Derek Schwartz, Nolan Zajac), 2-2 (38.05) Villiam Strøm (Karl Ove Henrik Olsen, Magnus Brekke Henriksen).

3. periode: 3-2 (46.28) Henriksen (Jonas Oppøyen, Jørgen Kvarud Karterud).

Utvisninger: Vålerenga 3 x 2 min., Stavanger 3 x 2 min.