Vålerenga reddet poeng med ti mann

Chidera Ejuke og Tommy Høiland scoret målene som sørger for at Vålerenga og Viking henger godt med topplagene på tabellen etter seks fulle serierunder.

– Når du får med deg noe etter å ha spilt lenge med ti mann, må du være fornøyd, sa Vålerenga-trener Ronny Deila til MAX etter kampen.

– Jeg synes vi hadde de største sjansene, men det er ikke urettferdig med uavgjort. Det var en heroisk innsats av Vålerenga, og de skal ha honnør for det, sa Viking-trener Bjarne Berntsen.

Vålerenga har fem poeng opp til serieleder Molde, mens Viking er ytterligere ett poeng på etterskudd. Stavanger-klubben har samtidig en kamp til gode på både Molde og Vålerenga, skeriver NTB.

Viking fikk i tillegg et etterlengtet poeng etter to tap på rad. Mannskapet til Bjarne Berntsen innledet sesongen med tre strake seirer.

Tidligere Viking-spiller nå midtstopper hos Vålerenga Johan Lædre Bjørdal har spilt med mange og kjenner fortsatt mange i Viking etter åtte år i klubben.

– Vi spilte en veldig dårlig første omgang og gjør det komfortabelt for Viking. De har noen store sjanser, og vi er ikke på. Andre omgang starter vi veldig bra, og kontrollerer kampen. Vi slår ballen litt bak dem og får strekk i Viking-laget og får opp tempoet på ballen. Da får vi kampen inn i vårt spor, men når vi får det røde kortet snus alt på hodet. Da må vi forsvare oss, og da blir det vanskelig. Vi skal være glade slik kampen ble at vi får med oss ett poeng i dag. Viking var bra, og det skal de ha all honnør for, sier Lædre Bjørdal til Dagsavisen RA etter kampen.

Glitrende keeperspill

Kun en strålende Adam Larsen Kwarasey mellom stengene forhindret at Vålerenga gikk til pause uten baklengs. Hjemmelaget produserte de største sjansene før pause og kunne fort tatt ledelsen da Ylldren Ibrahimaj traff klokkerent på volley fra god posisjon etter kun 12 minutters spill. Larsen Kwarasey vartet opp med en strålende beinparade og holdt ballen ute.

Drøyt halvtimen var spilt da Vålerenga-keeperen igjen måtte hente fram en redning av topp klasse. Zymer Bytyqi slo innlegget Tommy Høiland satte hodet på, men Larsen Kwarasey avverget igjen scoring med en fenomenal inngripen. Zlatko Tripic kom først på returen, men traff ikke mål med avslutningen.

Vålerenga var heller ikke ufarlige før pause, men Larsen Kwarasey hadde så definitivt mer å gjøre enn keeperkollega Iven Austbø i motsatt ende av banen.

Abu så rødt

I innledningen av annen omgang var rollene byttet om. Austbø sto på rett sted og var god da Bård Finne fikk en meget god avslutningsmulighet etter at kun fire minutter var spilt.

Deretter kom minuttene som gjorde oppgaven ytterligere vrien for gjestene fra Oslo. Midtbanespiller Mohammed Abu la Zlatko Tripic i bakken to ganger på tre minutter og fikk gult kort ved begge anledninger.

Dermed måtte Vålerenga avslutte kampen med ti spillere.

Det forhindre ikke klubben i å ta ledelsen da Chidera Ejuke satte Deyver Vegas innlegg i mål etter 69 minutter. To minutter senere utlignet så Tommy Høiland etter forarbeid av midtstopper Tord Salte.

Lædre Bjørdal er sånn passe fornøyde med starten på Vålerenga-sesongen.

– Jeg synes vi har en fornuftig start på sesongen. Hadde vi vunnet i dag hadde det vært en veldig god start på sesongen. Vi har vært veldig bra hjemme, og levert noen dårlige kamper på bortebane. Stort sett har vi vært stabilt gode, men det er fornuftig og vi jobber på. Jeg synes det er veldig spennende med den kvaliteten vi har i laget og det vi nå jobber for å nå. Vi håper at vi skal bli et stabilt topplag, og da må du ta poeng i sånne kamper som det her borte mot en god motstander. Helst skulle vi ha vunnet, men med en mann mindre i så lang tid må vi være greit fornøyd med uavgjort. VI fortjener ikke å vinne kampen, sier han.

Mandagens kamp ble for øvrig ekstra spesiell for Vikings Samúel Kári Fridjónsson. Han er på lån i rogalandsklubben fra nettopp Vålerenga.